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Online yurt dışı alışverişlerinde vergi dönemi

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.05.2019 15:14 | Son Güncelleme

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile online yurt dışı sitelerinden yapılan ve değeri 22 avroyu geçmeyen alışverişlerdeki vergi muafiyetinin kaldırıldığı bildirildi.

Online yurt dışı alışverişlerinde vergi dönemi

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Resmi Gazete'de yayımlanan 1111 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile online yurt dışı sitelerinden yapılan ve değeri 22 avroyu geçmeyen alışverişlerdeki vergi muafiyeti kaldırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği Genel Sekreteri Sezen, e-ticaret siteleri kanalıyla yurt dışından yapılan alışverişlerde vergi uygulamasının başladığını belirterek, "Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2018’de Türkiye’ye ‘mektup’ adı altında 26 milyonu Çin'den olmak üzere 60 milyon adet ticari ürün girişinin olduğunu ve bunların değerinin 3 milyar avroyu (yaklaşık 20 milyarı TL) bulduğunu açıkladı. Konuyla ilgili olarak geçtiğimiz aylarda açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Bireysel İthalat' olarak tabir edilen online yurt dışı alışveriş sisteminin hem perakende sektörünü tehdit ettiğine hem de vergi kaybı ve cari açık olarak ekonomiyi etkilediğine dikkat çekti." değerlendirmesinde bulundu.

Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan 1111 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile gerek vergi kaybının önüne geçebilmek gerekse özellikle Türkiye’ye giriş yapan ithal ürünlerin bir kısmının ülke ve tüketiciler için çeşitli güvenlik riskleri içermesi nedeniyle online yurt dışı alışverişlerinde vergi döneminin başladığını aktaran Sezen, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan online yurt dışı alışverişlerindeki değişikliklere ilişkin şunları kaydetti:

"Posta ya da hızlı kargo yoluyla Türkiye'ye gelen değeri 22 avroyu aşmayan eşya için uygulanan genel gümrük muafiyeti kaldırılmıştır. Muafiyet, sadece toplam değeri 150 avroyu geçmeyen kitaplara uygulanacaktır. 22 avroluk muafiyet kaldırıldığı için kıymeti bin 500 avroyu geçmemek şartıyla posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşyanın değeri üzerinden; AB ülkelerinden doğrudan gelmesi durumunda yüzde 18, diğer ülkelerden gelmesi durumunda yüzde 20, kitap veya benzeri basılı yayın için yüzde sıfır, Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli (IV) sayılı listede yer alan (kozmetik ürünleri, kürkler ve kürkten giyim eşyası, manikür ve pedikür takım ve aletleri, klimalar, ısıtıcılar, beyaz eşyalar, mikrofon, hoparlör, kulaklık, amplifikatörler, ses kayıt ve çalma cihazları, televizyon, projektör, kamera, ses ve görüntü cihazları, kristal avizeler ve benzeri) eşya olması durumunda yukarıdaki oranlara ilave yüzde 20 oranında tek ve maktu bir vergi tahsil edilecektir. Diğer taraftan, kitaplar için daha önceden uygulanan yüzde 8’lik maktu vergi kaldırılmıştır. Eskiden yolcu beraberinde 2 takvim yılında bir adet getirilebilen cep telefonu, yeni uygulamayla 3 takvim yılında bir adet getirilebilecektir.”

KAYNAK:AA

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resmi gazete Cumhurbaşkanlığı Kararı yurt dışı siteleri

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Sinekten yağ alacak konuma geldiniz.. Devletin bütçesini aile akraba ve çevre olarak eme eme bitirdiniz.. Sırada en ufak açıklar kaldı...
bir sonraki dönemde ülkeyi akp yönetemeyecek (seçilemeyecek) ve yeni cumhurbaşkanına bir enkaz bırakacak.
ADAMLAR 22 AVROYA KADAR DUŞTÜLER. LÜX HAYATLARINA DEVAM ETMEK İÇİN. HARAM OLSUN.
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