Şanlıurfa’ya 28 milyon liralık fon

Şanlıurfa Valiliği ile Uluslararası İnsani Yardım Kuruluşu (Cooperative for Assistance and Relief Everywhere International (CARE İnternational) Türkiye Temsilciliği arasında, Şanlıurfa ili sınırları dahilinde geçici koruma statüsündeki sığınmacılar, mülteciler ve Suriye’deki çatışmalardan etkilenen kişilere yönelik insani yardım ve kalkınma yardımı faaliyetlerinin ifa ve eşgüdümüne dair, 28 milyon TL tutarında fon aktarmayı öngören işbirliği protokolü imzalandı.

Valilik makamında gerçekleştirilen protokolü, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile CARE Türkiye Temsilcisi Salah Hamwi imzaladı.

"Önemli bir destek"

CARE İnternational ile imzaladıkları işbirliği protokolünden büyük memnuniyet duyduklarını kaydeden Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 2017 yılı sonunda da CARE İnternational ile bir işbirliği protokolü imzaladıklarını hatırlatarak, “O dönemden bu yana devam eden uyguladığımız projeler vardı. Çok istifade ettiğimiz ve ihtiyaç içinde olan insanların faydalandığı programlar uygulandı. O tarihten bu yana yaklaşık 50 milyon Türk Lirası üzerinde bir kaynak burada sıkıntılar yaşayan vatandaşlara projelerle aktarılmıştı. Şanlıurfa’da yaşayan 500 bin kadar Suriyeli kardeşimize bizim sağladığımız desteğin yanında önemli bir destek olduğunu ifade ediyoruz. Bu insanların hayatlarını uyumlu bir şekilde idame etmelerine çok katkısı olan bir program olmuştu. İnşallah bugün imzalanan işbirliği protokolüyle 2020 ile 2021 yıllarında ilk etapta parasal olarak 30 milyon Türk Lirası civarında bir kaynak, projeler aracılığıyla Suriyeli kardeşlerimiz başta olmak üzere, onlara da yardımcı olmak üzere faaliyet gösteren kardeşlerimize kullandırılacak” dedi.

CARE İnternational’a bugüne kadar yaptıkları katkı ve desteklerden dolayı teşekkür eden Vali Erin, birçok ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yaptıklarını, CARE İnternational’ın da bu güne kadar 100 milyondan fazla insana ulaşan bir yardım kuruluşu olduğunu bildiklerini, 2011 yılından itibaren Suriye’deki savaştan etkilenen insanlara önemli katkılar sunduklarını hatırlattı. Vali Erin, imzalanan işbirliği protokolünün hayırlara vesile olmasını dileyerek CARE İnternational yönetim kademesi ve tüm çalışanlarına teşekkür etti.