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  4. Son dakika... Bakan Albayrak'tan enflasyon ve ihracat açıklaması

Son dakika... Bakan Albayrak'tan enflasyon ve ihracat açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.01.2020 12:44 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyon rakamlarına ilişkin, "2019’u hedeflediğimiz %12 seviyesinin altında kapattık. 2020’de de enflasyonla mücadele ana gündemlerimizden biri olacak." dedi. Albayrak ayrıca, "2019’da ihracatımız %2,04 artışla 180,5 milyar dolar oldu ve Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı." açıklamasını yaptı.

Son dakika... Bakan Albayrak'tan enflasyon ve ihracat açıklaması

Bakan Albayrak Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Enflasyonda 2019’u hedeflediğimiz %12 seviyesinin altında kapattık. 2020’de de enflasyonla mücadele ana gündemlerimizden biri olacak. İnşallah, ürün ve hizmet piyasalarında rekabeti daha da iyileştirerek, üretimi güçlendirerek enflasyonu tek hanelerde istikrara kavuşturacağız.

2019’da ihracatımız %2,04 artışla 180,5 milyar dolar oldu ve Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı. Emeği geçenleri kutluyorum. İhracata ve katma değerli üretime dayalı büyüme için kaynaklarımızı özellikle bu alanlarda değerlendirmeye ve üreticilerimizi desteklemeye devam edeceğiz.

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