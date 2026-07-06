FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Dev bankadan ezber bozan altın tahmini: Değişmeye başladı

Altın fiyatlarında son günlerdeki yükseliş sinyalleri konuşulmaya başlansa da JPMorgan'ın tahminlerini aşağıya çekmesi bu rallinin sürdürülebilirliğine dair soru işaretlerine yol açtı.

Dev bankadan ezber bozan altın tahmini: Değişmeye başladı
Hande Dağ

Altın fiyatları son günlerde gösterdiği yükseliş hareketi nedeniyle yeniden çok konuşulmaya başlanmıştı. Fiyatlarda son dönemde yükseliş sinyalleri görülse de JPMorgan'ın tahminlerini aşağıya çekmesi rallinin sürdürülebilirliği ile ilgili soru işaretlerini artırdı.

Dev bankadan ezber bozan altın tahmini: Değişmeye başladı 1

JPMORGAN'DAN DİKKAT ÇEKEN TAHMİN

Bloomberg HT'de yer alan habere göre; yatırımcılar, faiz indirimleri beklentisi, merkez bankalarının alımları ve güvenli liman talebinin desteğiyle altının yıl sonuna kadar yükselişini sürdürmesini bekliyordu. Spot altın geçen hafta yüzde 2'nin üzerinde değer kazanırken JPMorgan'ın tahmini dikkatleri üzerine çekti.

Dev bankadan ezber bozan altın tahmini: Değişmeye başladı 2

DAHA TEMKİNLİ BİR GÖRÜNÜM

JPMorgan'ın haziran ayında yaptığı daha iyimser yıl sonu tahminini şimdi önemli ölçüde aşağı yönlü revize ettiği aktarıldı. Bankanın 9 Haziran'da yaptığı değerlendirmesinde altının yıl sonuna kadar yükselişini sürdüreceği anımsatılırken buna karşılık bankanın son tahmininde, altının üçüncü çeyrekte ons başında 4300 dolara, dördüncü çeyrekte de 4500 dolara ulaşmasını beklediği kaydedildi. Söz konusu tahminin, piyasadaki önceki beklentilere kıyasla daha temkinli bir görünüm ortaya koyduğu belirtildi.

Dev bankadan ezber bozan altın tahmini: Değişmeye başladı 3

Revizyonun temel sebebininse talep görünümündeki zayıflama olduğu aktarıldı.

JPMorgan'ın, altın alımlarını destekleyen kilit sektörlerden gelecek talebin beklenenden daha düşük kalacağını ve bunun kısa vadede fiyatlardaki yükselişi sınırlayacağını ifade ettiği belirtildi. Son dönemde altın piyasasını; merkez bankalarının alımları, fiziki altın talebi ve Fed’in ilerleyen dönemde faiz indirimine gideceği beklentisinin desteklediği fakat bankanın analistlerine göre bu tablonun değişmeye başladığı kaydedildi.

Dev bankadan ezber bozan altın tahmini: Değişmeye başladı 4

JPMorgan'ın, güçlü ABD verilerinin Fed’in beklenenden daha erken faiz artırımı ihtimalini yeniden gündeme getirmesi durumunda, kendi tahminlerine yönelik risklerin aşağı yönlü olduğunu belirttiği aktarıldı. Öte yandan bankanın, uzun vadeli yükseliş beklentisinden ise tamamen vazgeçmediği kaydedildi. JPMorgan'ın 2027'de merkez bankalarının alımları ve fiziki talebin altın fiyatlarını desteklemeye devam edeceğini öngördüğü belirtildi.

Dev bankadan ezber bozan altın tahmini: Değişmeye başladı 5

Diğer yandan Goldman Sachs'ın da hedef fiyatını aşağı çekmesine rağmen devletlerin ve gelişmekte olan ülke merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme amacıyla yaptığı alımların uzun vadede altın fiyatlarını desteklemeyi sürdüreceğini düşündüğü aktarıldı.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çay fiyatlarına yeni zam: Bugünden itibaren geçerliÇay fiyatlarına yeni zam: Bugünden itibaren geçerli
CANLI BORSA | Borsa yükselişle başladı: 6 Temmuz 2026 BIST 100CANLI BORSA | Borsa yükselişle başladı: 6 Temmuz 2026 BIST 100

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.251,44
6.252,41
% -0.4
10:20
Ons Altın / TL
194.589,27
194.626,61
% -0.31
10:35
Ons Altın / USD
4.156,44
4.156,94
% -0.35
10:35
Çeyrek Altın
10.002,31
10.222,68
% -0.4
10:20
Yarım Altın
19.942,10
20.445,36
% -0.4
10:20
Ziynet Altın
40.009,23
40.765,68
% -0.4
10:20
Cumhuriyet Altını
41.797,00
42.429,00
% 0.31
13:03
Anahtar Kelimeler:
Altın ons altın altın fiyatları jpmorgan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kuşadası'nda bir günde 4 kişi boğularak hayatını kaybetti

Kuşadası'nda bir günde 4 kişi boğularak hayatını kaybetti

Özgür Özel, Deniz Göktaş'la ne konuştuğunu anlattı

Özgür Özel, Deniz Göktaş'la ne konuştuğunu anlattı

Norveç Brezilya'yı Haaland ile yıktı! Sambacılar turnuvadan elendi

Norveç Brezilya'yı Haaland ile yıktı! Sambacılar turnuvadan elendi

Sahneden iner inmez saçlarını kısacık kestirdi! Olay oldu

Sahneden iner inmez saçlarını kısacık kestirdi! Olay oldu

İşletme tuvaletinin kapısındaki yazı gündem oldu: 'Ücret 500 TL'

İşletme tuvaletinin kapısındaki yazı gündem oldu: 'Ücret 500 TL'

İstanbul’un ünlü dev oteli satışa çıkarıldı: Değeri dudak uçuklattı

İstanbul’un ünlü dev oteli satışa çıkarıldı: Değeri dudak uçuklattı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.