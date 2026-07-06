Dev bankadan ezber bozan altın tahmini: Değişmeye başladı

Altın fiyatları son günlerde gösterdiği yükseliş hareketi nedeniyle yeniden çok konuşulmaya başlanmıştı. Fiyatlarda son dönemde yükseliş sinyalleri görülse de JPMorgan'ın tahminlerini aşağıya çekmesi rallinin sürdürülebilirliği ile ilgili soru işaretlerini artırdı.

JPMORGAN'DAN DİKKAT ÇEKEN TAHMİN

Bloomberg HT'de yer alan habere göre; yatırımcılar, faiz indirimleri beklentisi, merkez bankalarının alımları ve güvenli liman talebinin desteğiyle altının yıl sonuna kadar yükselişini sürdürmesini bekliyordu. Spot altın geçen hafta yüzde 2'nin üzerinde değer kazanırken JPMorgan'ın tahmini dikkatleri üzerine çekti.

DAHA TEMKİNLİ BİR GÖRÜNÜM

JPMorgan'ın haziran ayında yaptığı daha iyimser yıl sonu tahminini şimdi önemli ölçüde aşağı yönlü revize ettiği aktarıldı. Bankanın 9 Haziran'da yaptığı değerlendirmesinde altının yıl sonuna kadar yükselişini sürdüreceği anımsatılırken buna karşılık bankanın son tahmininde, altının üçüncü çeyrekte ons başında 4300 dolara, dördüncü çeyrekte de 4500 dolara ulaşmasını beklediği kaydedildi. Söz konusu tahminin, piyasadaki önceki beklentilere kıyasla daha temkinli bir görünüm ortaya koyduğu belirtildi.

Revizyonun temel sebebininse talep görünümündeki zayıflama olduğu aktarıldı.

JPMorgan'ın, altın alımlarını destekleyen kilit sektörlerden gelecek talebin beklenenden daha düşük kalacağını ve bunun kısa vadede fiyatlardaki yükselişi sınırlayacağını ifade ettiği belirtildi. Son dönemde altın piyasasını; merkez bankalarının alımları, fiziki altın talebi ve Fed’in ilerleyen dönemde faiz indirimine gideceği beklentisinin desteklediği fakat bankanın analistlerine göre bu tablonun değişmeye başladığı kaydedildi.

JPMorgan'ın, güçlü ABD verilerinin Fed’in beklenenden daha erken faiz artırımı ihtimalini yeniden gündeme getirmesi durumunda, kendi tahminlerine yönelik risklerin aşağı yönlü olduğunu belirttiği aktarıldı. Öte yandan bankanın, uzun vadeli yükseliş beklentisinden ise tamamen vazgeçmediği kaydedildi. JPMorgan'ın 2027'de merkez bankalarının alımları ve fiziki talebin altın fiyatlarını desteklemeye devam edeceğini öngördüğü belirtildi.

Diğer yandan Goldman Sachs'ın da hedef fiyatını aşağı çekmesine rağmen devletlerin ve gelişmekte olan ülke merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme amacıyla yaptığı alımların uzun vadede altın fiyatlarını desteklemeyi sürdüreceğini düşündüğü aktarıldı.