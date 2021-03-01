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Son Dakika: Bakan Karaismailoğlu açıkladı! İstanbul'a iki yeni raylı sistem hattı daha

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.03.2021 11:14 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'a iki müjde birden vererek "Altunizade-Çamlıca ve Kazlıçeşme-Sirkeci hatları olmak üzere iki raylı sistem hattı daha kazandırıyoruz." açıklamasını yaptı.

Son Dakika: Bakan Karaismailoğlu açıkladı! İstanbul'a iki yeni raylı sistem hattı daha

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Halkalı - İstanbul Havalimanı Metrosu 2 TBM'nin (tünel açma makinesi) kazıya başlaması törenine katıldı.

'ÇALIŞMALAR BÜYÜK BİR HIZLA DEVAM ETMEKTEDİR'

Bakan Karaismailoğlu törende yaptığı konuşmasında, şunları ifade etti:

"Bugün, İstanbul'da yapımını tamamlayıp, halkımızın hizmetine sunduğumuz Marmaray ve Levent - Hisarüstü metrosu ile 80 kilometrelik bir hattımız bulunuyor. İstanbul'da yapımına devam ettiğimiz 6 hat da inşallah kısa bir süre içinde hizmete girecek. Şu anda yapımı süren Pendik - Tavşantepe - Sabiha Gökçen Havalimanı Metro hattı, Bakırköy Sahil - Bahçelievler - Güngören - Bağcılar Kirazlı Metro hattı, Başakşehir - Çam ve Sakura Hastanesi - Kayaşehir Metro hattı, Beşiktaş Gayrettepe - Kağıthane - İstanbul Havalimanı Metro hattı ve Halkalı - Başakşehir - Arnavutköy - İstanbul Havalimanı Metro hattı projelerinin toplam uzunluğu 91 kilometredir ve çalışmaları büyük bir hızla devam etmektedir. Devam eden çalışmalarımız kadar kentimizin ihtiyacı olan yenilikleri üretmeye, en güncel ve en hızlı altyapıyı İstanbullu hemşehrilerimizle buluşturmak adına yaptığımız çalışmaları özveri ile sürdürülmektedir.

İSTANBUL'A İKİ YENİ METRO HATTI DAHA GELİYOR

Elbette ki megakentteki raylı sistem projelerimiz bunlarla sınırlı kalmayacak. 4 buçuk kilometrelik Altunizade - Ferah Mahallesi - Çamlıca Raylı Sistem Projesi ve 8,4 kilometrelik Kazlıçeşme - Sirkeci Kentsel Ulaşım ve Rekreasyon Dönüşüm Projemizde de planlama aşamasındayız. İstanbul'umuza 12,9 kilometrelik 2 yeni raylı sistem hattı daha kazandırıyoruz. Şu an İstanbul'un raylı sistem ağının 251 kilometre olduğu düşünüldüğünde, yapımı devam eden projelerimiz bittiğinde bu rakam 342 kilometreye yükselecek. Bu 342 kilometrenin yüzde 50'sini bakanlığımız kazandırmış olacaktır. Her şeyin en iyisine layık olan İstanbulluların hayatına ve İstanbul'a kattığımız her yenilik ve konfor unsuru bizler için ayrı bir gurur kaynağıdır. Ne mutlu bizlere ki, bugüne dek hayata geçirdiğimiz Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul İzmir otoyolu, İstanbul Havalimanı ve pek çok raylı sistem projesi, getirdikleri faydalarla İstanbul halkının vazgeçilmezi olmuştur" diye konuştu.

2022 SONUNDA TAMAMLANIYOR

Bakan Karaismailoğlu, "İnşallah bu projelerimizin hepsini 2022 sonu itibariyle tamamlamış olacağız. Halkalı - Havalimanı 2022 sonu, 2021 sonu itibariyle de hedefimiz Gayrettepe - Kağıthane - Havalimanı hattını tamamlamak. İstanbul genelindeki 91 kilometrelik metro hattımızda hummalı bir çalışma var. Binlerce arkadaşımız burada çalışıyor. Gayrettepe -Havalimanı arasında 5 bine yakın arkadaşımız, yine bu Halkalı - Havalimanı hattında 4 bin arkadaşımızla birlikte İstanbul'a, ülkemize katkı sağlamak için büyük bir özveriyle çalışıyorlar" dedi.

Kaynak: DHA


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Okuyucu Yorumları 24 yorum
Şimdi derlerki İmamoğlu yaptı oraları yada o olmasaydı yapılmazdı diye
aklı olan İstanbul'dan kaçar ....iyice rezil bir durumda istanbul
Tuzla’da İstanbul’un ilçesi hatırlatırım
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