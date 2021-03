Son Dakika: Bakan Karaismailoğlu açıkladı! İstanbul'a iki yeni raylı sistem hattı daha

İSTANBUL'A İKİ YENİ METRO HATTI DAHA GELİYOR

Elbette ki megakentteki raylı sistem projelerimiz bunlarla sınırlı kalmayacak. 4 buçuk kilometrelik Altunizade - Ferah Mahallesi - Çamlıca Raylı Sistem Projesi ve 8,4 kilometrelik Kazlıçeşme - Sirkeci Kentsel Ulaşım ve Rekreasyon Dönüşüm Projemizde de planlama aşamasındayız. İstanbul'umuza 12,9 kilometrelik 2 yeni raylı sistem hattı daha kazandırıyoruz. Şu an İstanbul'un raylı sistem ağının 251 kilometre olduğu düşünüldüğünde, yapımı devam eden projelerimiz bittiğinde bu rakam 342 kilometreye yükselecek. Bu 342 kilometrenin yüzde 50'sini bakanlığımız kazandırmış olacaktır. Her şeyin en iyisine layık olan İstanbulluların hayatına ve İstanbul'a kattığımız her yenilik ve konfor unsuru bizler için ayrı bir gurur kaynağıdır. Ne mutlu bizlere ki, bugüne dek hayata geçirdiğimiz Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul İzmir otoyolu, İstanbul Havalimanı ve pek çok raylı sistem projesi, getirdikleri faydalarla İstanbul halkının vazgeçilmezi olmuştur" diye konuştu.