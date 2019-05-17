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Son dakika: BDDK'dan önemli dolar açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.05.2019 18:18 | Son Güncelleme

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben "Ülkemizde son dönemde döviz kurları üzerinden spekülasyonlar yapılıyor, döviz hareketliliği konusunda saldırılara maruz kaldık" dedi.

Son dakika: BDDK'dan önemli dolar açıklaması

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben "Ülkemizde son dönemde döviz kurları üzerinden spekülasyonlar yapılıyor, döviz hareketliliği konusunda saldırılara maruz kaldık" dedi.

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BDDK BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben dolar

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