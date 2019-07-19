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Son dakika: Benzinde 20 kuruş indirim!

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.07.2019 17:43 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 20 kuruş indirime gidilecek.

Son dakika: Benzinde 20 kuruş indirim!

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, indirim benzinin pompa fiyatına ortalama 11 kuruş olarak yansıyacak. İndirimin kalan 9 kuruşluk kısmı devreye alınan eşel mobil sistemi kaynaklı ÖTV gelirinin yerine konmasında kullanılacak.

Buna göre, Ankara'da ortalama 7,15 liradan satılan benzinin litre fiyatı 7,04 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 7,07 liradan 6,96 liraya, İzmir'de 7,14 liradan 7,03 liraya inecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor. (AA)

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
1 hafta 20 kuruş zam 1 hafta 20 kuruş indirim anaokulu yönetir gibi ülke yönetiliyor
ne büyük indirim
Agam benlen gafa buliii !!
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