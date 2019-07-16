Son dakika... İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, işsiz sayısı Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 116 bin kişi artarak 4 milyon 202 bin kişiye çıktı.

TUİK verilerine göre;

“Nisan döneminde; tarım dışı işsizlik 3.6 puanlık artış ile yüzde 15’e yükseldi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik 6.3 puanlık artış ile yüzde 23.2’ye, 15-64 yaş grubunda 3.5 puanlık artış ile yüzde 13.3 oldu.

“İstihdam edilenlerin sayısı 2019 yılı Nisan döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 810 bin kişi azalarak 28 milyon 199 bin kişiye, istihdam 1.9 puanlık azalış ile yüzde 46’ya geriledi.

“Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 329 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 481 bin kişi azalırken, istihdam edilenlerin yüzde 17.6'sı tarım, yüzde 19.7'si sanayi, yüzde 5.7'si inşaat, yüzde 56.9'u ise hizmet sektöründe yer aldı.

“Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0.7 puan, inşaat sektörünün payı 1.7 puan azalırken, hizmet sektörünün payı 2.1 puan ve sanayi sektörünün payı 0.2 puan arttı.