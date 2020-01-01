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  4. Türk Telekom CEO’su Ümit Önal yeni yıla -15 derecede çalışan ekiplerle girdi

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal yeni yıla -15 derecede çalışan ekiplerle girdi

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.01.2020 11:58 | Son Güncelleme

Tüm operatörlere Türkiye’nin altyapı gitmemiş noktalarına fiberi birlikte götürme çağrısında bulunan Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, yeni yıla Erzurum’da zorlu şartlarda fiber dönüşümü için çalışan ekipleriyle girdi.Türk Telekom, gerçekleştirdiği altyapı yatırımlarına aralıksız devam ediyor.

Tüm operatörlere Türkiye’nin altyapı gitmemiş noktalarına fiberi birlikte götürme çağrısında bulunan Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, yeni yıla Erzurum’da zorlu şartlarda fiber dönüşümü için çalışan ekipleriyle girdi.

Türk Telekom, gerçekleştirdiği altyapı yatırımlarına aralıksız devam ediyor. Sosyal medya üzerinden tüm operatörlere Türkiye’nin altyapı gitmemiş noktalarına fiberi birlikte götürme çağrısında bulunan Türk Telekom CEO’su Ümit Önal Türkiye’yi fiber ağlarla örme vizyonu doğrultusunda, dur durak bilmeden çalışmaya devam ettiklerini söyledi.
Önal, yeni yılda Erzurum’da eksi 15 derecede karlarla kaplı fiber dönüşüm sahasında çalışan ekiplere yaptığı ziyarette; "Türk Telekom’un bu birleştirici gücünü yerinden hissetmek, fiber dönüşüm çalışmalarına refakat ederek saha çalışanlarımızın yeni yıllarını kutlamak için Erzurum’da bulunuyorum. 2020’de de ‘sadece merkeze değil herkese’ hizmet sunma gayesiyle yağmur, kar, kârlı, kârsız demeden, ülkemizin her karışı için birlikte çalışmaya, Türkiye’yi geleceğe bağlamaya devam edeceğiz." dedi.

Önal, Türkiye’deki fiber altyapının yüzde 80’inde imzası bulunan Türk Telekom’un, İzmir’den Ağrı’ya, Trabzon’dan Hatay’a, memleketin en ücra köşelerinde yaşayan her bir kişiden kalabalık ailelere, küçük işletmelerden en büyük şirketlere, tüm Türkiye’yi birbirine bağladıklarını açıkladı. Önal, "Ülkemizi dijitalleştirmek ve bilgi toplumuna dönüştürmek; internet üzerinden bilgiyi ‘sadece merkeze değil herkese’ ulaştırmak için bu toprakları köy köy, mahalle mahalle, karış karış geziyoruz. Personelimizin özveri ve üstün gayretleri sayesinde 47 milyonu aşkın Türk Telekomlunun her birine en iyi hizmeti sunabilmek için gece gündüz çalışıyoruz." dedi.

"Fiber altyapımız 7,5 milyon kilometre fiber ağa ulaştı"
Türk Telekom’un bu toprakların milli bir değeri olduğunun altını çizen Ümit Önal, Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için ülkenin dijital dönüşümüne son on dört yılda 16,2 milyar dolar yatırım yaptıklarını, dijitalleşmenin olmazsa olmazı fiber altyapılarını ise son on yılda 10 kattan fazla artırdıklarını belirtti.
Önal, "Ülkemizin dört bir yanını, yüksek kapasiteli ve hızlı internet altyapısıyla ilmek ilmek örüyoruz ve yatırım yapmadık yer bırakmıyoruz. Gururla söylemek isterim ki; Türk Telekom’un fiber hane kapsamasını 2019 Aralık ayı itibariyle 21,7 milyon haneye yükselttik. Bugün altyapımız 303 bin kilometre fiber hat ile 7,5 milyon kilometre fiber ağa ulaştı." dedi.

Tüm zorlu coğrafi koşullarda, sadece kârlı yerlerde değil Türkiye’nin her karışında, büyük bir özveriyle çalıştıklarını ifade eden Ümit Önal, "Her gün altyapımıza ortalama 2 bin kilometre fiber ekliyoruz. Bu rakam Türkiye’nin en batısından en doğusuna kadar her gün en az bir kez gitmek anlamına geliyor. Türkiye’nin dijital varlıklarının kurucusu ve geliştiricisi Türk Telekom olarak her gün 10 bin yeni haneye erişim sağlıyoruz." diye konuştu.
Fiber dönüşümün yanı sıra fiber hatların bakımları ve onarımları için çalışmalar yaptıklarını kaydeden Önal, söz konusu hattın ayrı bir önemi olduğunu ifade etti.

Çalışmanın yapıldığı yerin, Ağrı’nın Gürbulak ilçesinden (İran sınırından) başladığını ve Ankara’nın Bala ilçesine kadar uzandığını açıklayan Önal, bu güzergâhın; Gürbulak, Doğubeyazıt, Ağrı, Eleşkirt, Horasan, Pasinler, Erzurum, Aşkale, Tercan, Erzincan ve Refahiye’den geçtiğini belirtti.
Geçiş mesafesinin yaklaşık 600 kilometreyi kapsadığını, coğrafi açıdan zorlu alanlardan oluştuğunu kaydeden Önal, ekiplerin son derece önemli bir noktada çalıştığını söyledi.
Önal, "47 milyonda 1’e verdiğimiz değer ile müşteri deneyimindeki ve Türkiye’nin teknolojik dönüşümündeki iddiamızı ortaya koyarak karşıladığımız 2020’de; Türkiye’yi geleceğe bağlamaya devam edeceğiz. Milletimize sağlıklı, mutlu ve huzur dolu bir yeni yıl diliyorum." diyerek sözlerini noktaladı.

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