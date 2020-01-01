Türk Telekom CEO’su Ümit Önal yeni yıla -15 derecede çalışan ekiplerle girdi

Türk Telekom, gerçekleştirdiği altyapı yatırımlarına aralıksız devam ediyor. Sosyal medya üzerinden tüm operatörlere Türkiye’nin altyapı gitmemiş noktalarına fiberi birlikte götürme çağrısında bulunan Türk Telekom CEO’su Ümit Önal Türkiye’yi fiber ağlarla örme vizyonu doğrultusunda, dur durak bilmeden çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Önal, yeni yılda Erzurum’da eksi 15 derecede karlarla kaplı fiber dönüşüm sahasında çalışan ekiplere yaptığı ziyarette; "Türk Telekom’un bu birleştirici gücünü yerinden hissetmek, fiber dönüşüm çalışmalarına refakat ederek saha çalışanlarımızın yeni yıllarını kutlamak için Erzurum’da bulunuyorum. 2020’de de ‘sadece merkeze değil herkese’ hizmet sunma gayesiyle yağmur, kar, kârlı, kârsız demeden, ülkemizin her karışı için birlikte çalışmaya, Türkiye’yi geleceğe bağlamaya devam edeceğiz." dedi.

Önal, Türkiye’deki fiber altyapının yüzde 80’inde imzası bulunan Türk Telekom’un, İzmir’den Ağrı’ya, Trabzon’dan Hatay’a, memleketin en ücra köşelerinde yaşayan her bir kişiden kalabalık ailelere, küçük işletmelerden en büyük şirketlere, tüm Türkiye’yi birbirine bağladıklarını açıkladı. Önal, "Ülkemizi dijitalleştirmek ve bilgi toplumuna dönüştürmek; internet üzerinden bilgiyi ‘sadece merkeze değil herkese’ ulaştırmak için bu toprakları köy köy, mahalle mahalle, karış karış geziyoruz. Personelimizin özveri ve üstün gayretleri sayesinde 47 milyonu aşkın Türk Telekomlunun her birine en iyi hizmeti sunabilmek için gece gündüz çalışıyoruz." dedi.

"Fiber altyapımız 7,5 milyon kilometre fiber ağa ulaştı"

Türk Telekom’un bu toprakların milli bir değeri olduğunun altını çizen Ümit Önal, Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için ülkenin dijital dönüşümüne son on dört yılda 16,2 milyar dolar yatırım yaptıklarını, dijitalleşmenin olmazsa olmazı fiber altyapılarını ise son on yılda 10 kattan fazla artırdıklarını belirtti.

Önal, "Ülkemizin dört bir yanını, yüksek kapasiteli ve hızlı internet altyapısıyla ilmek ilmek örüyoruz ve yatırım yapmadık yer bırakmıyoruz. Gururla söylemek isterim ki; Türk Telekom’un fiber hane kapsamasını 2019 Aralık ayı itibariyle 21,7 milyon haneye yükselttik. Bugün altyapımız 303 bin kilometre fiber hat ile 7,5 milyon kilometre fiber ağa ulaştı." dedi.