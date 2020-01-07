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  4. TürkAkım doğal gaz boru hattı yarın açılıyor

TürkAkım doğal gaz boru hattı yarın açılıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.01.2020 14:29 | Son Güncelleme

Rusya'nın doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya iletecek TürkAkım doğal gaz boru hattının açılışı yarın İstanbul'da düzenlenecek törenle gerçekleştirilecek.

Haliç Kongre Merkezi'ndeki törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılması bekleniyor.

Rusya'nın Anapa şehrinden Kıyıköy'e uzanan ve 935'er kilometre uzunluğundaki iki hattan oluşan TürkAkım'ın inşaat süreci sona erdi. Anapa'da bulunan Russkaya Kompresör İstasyonu ve Türkiye Kıyıköy Alım Terminali de tamamlandı.

Rus gazını doğrudan Türkiye'ye iletecek TürkAkım boru hattı 31 Aralık 2019 itibarıyla gaz akışına hazır hale getirildi.

Projenin teknik özellikleri şöyle:

Toplam yıllık kapasite 31,5 bcm. Azami operasyon basıncı 283 bar. Her bir deniz hattının uzunluğu 935 kilometre. Azami su derinliği 2 bin 198 metre. Her bir borunun uzunluğu 12 metre. Proje, iki deniz hattı ile Rusya ve Türkiye’deki çeşitli tesislerden oluşuyor.

Denizde 1 bin 870 kilometreyi aşkın uzunluktaki boru hatları inşaatının rekor sürede gerçekleştirildiği açıklandı. Günde 6,3 kilometre boru döşeme hızına ulaşıldı. TürkAkım’ı oluşturan iki hat için toplamda yaklaşık 153 bin boru birbirine kaynaklandı. Deniz hatların inşaatı 2017 Mayıs-2018 Kasım arasında 1,5 yıl sürdü. Dört ayrı su üstü birleştirme işlemi 2019 Ocak ile Mart 2019 arasında başarıyla tamamlandı.

TürkAkım Projesi’nin yapımında dünyanın en büyük inşaat gemisi olduğu belirtilen Pioneering Spirit kullanıldı. Borunun deniz dibine indirilirken aldığı şekle atfen S-döşeme denen yöntem, inşaatın hızlı ilerlemesini sağladı. Boru hatların döşenirken, borular hizalandı, yarı otomatik makinelerle birbirine kaynaklandı, ultrasonla test edildi ve daha korumalı olması için üzerleri kaplandı.

Deniz hatlarının yanı sıra, TürkAkım projesi kapsamında kara tesisleri de yer alıyor. Rusya Kara Çıkışı Tesisi ve Türkiye Alım Terminali tamamlandı.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
TürkAkım doğal gaz boru hattı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

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