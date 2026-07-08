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20 milyon TL zarar etti! O kadar soğudu ki... 'Göresim bile yok'

Bursa'nın Karacabey ilçesinde geçen yıl sözleşmeli üretim yapmasına rağmen alıcı firmanın ürünü tarlada bırakması nedeniyle yaklaşık 20 milyon TL zarar eden üretici Seçim Gezegen, bu yıl karpuz yerine domates ve biber ürettiğini ifade etti. Gezegen, üreticilere tüccarlar konusunda dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

20 milyon TL zarar etti! O kadar soğudu ki... 'Göresim bile yok'

Geçen yıl Konyalı bir firma ile anlaşarak 500 dönüm alanda sözleşmeli karpuz ektiğini hatırlatan Gezegen, ürünün bir bölümünün satın alındığını ancak piyasa fiyatlarının gerilemesi üzerine firmanın sözleşmeye aykırı davrandığını belirtti. Firmanın fiyat güncelleme talebini kabul etmelerine rağmen hasada gelmediğini ifade eden Gezegen, "3 bin 500 ton karpuzum yerde kaldı. Farklı bahaneler ileri sürdüler. 'Bugün, yarın' derken gelmediler ve 20 milyon liraya yakın zararım oldu. Karpuzdan çok soğudum, bir yıl oldu karpuz yemedim. Temmuz ayı geldi, karpuzu göresim bile yok" dedi.

20 milyon TL zarar etti! O kadar soğudu ki... Göresim bile yok 1

"PARANIZI ALMADAN TÜCCARI TARLAYA SOKMAYIN"

Yaşanan sürecin ardından hukuki mücadele başlattıklarını kaydeden Gezegen, "2025'te yaşadığımız sorunlar mahkemeye taşındı, keşifler yapıldı, davalar açtık ve sürüyor. Adalete güveniyoruz. Haksız ithamlarla mağdur edildik. Mahkemeler biraz yavaş ilerliyor ama mağduriyetimizin er ya da geç giderileceğine inanıyorum" diye konuştu.

20 milyon TL zarar etti! O kadar soğudu ki... Göresim bile yok 2

Sözleşmeli üretim yapmasına rağmen mağduriyet yaşadığını vurgulayan Gezegen, "Karpuz tüccarlarına dikkat edin, paranızı almadan tarlanıza sokmayın. Anlaşmalarınızı yapın. Ben sözleşmeli ektiğim halde mağdur oldum, siz düşünün" ifadesini kullandı.

20 milyon TL zarar etti! O kadar soğudu ki... Göresim bile yok 3

"KARACABEY ÇİFTÇİSİ GİDEREK MISIRDAN VAZGEÇİYOR"

Bu yıl umudunu domates, biber ve mısıra bağladığını ancak girdi maliyetlerinin yüksek olduğunu dile getiren Gezegen, üretimdeki heyecanlarını kaybettiklerini söyledi.

20 milyon TL zarar etti! O kadar soğudu ki... Göresim bile yok 4

Gezegen, bölgedeki üretim değişikliklerine değinerek, "Mazot ve gübre maliyetleri yüksek. Önümüzdeki bir iki yıl içinde tarımda ne kadar üretiriz bilmiyorum. Mısır üretiyoruz, satıyoruz ama ortada gelir görünmüyor. Karacabey çiftçisi giderek mısırdan vazgeçiyor. Mısır azaldığı için çiftçi ürün seçeneği olarak domates ve bibere yöneldi. 2026'da neler yaşayacağız, fiyatlar nasıl olacak göreceğiz" dedi.

20 milyon TL zarar etti! O kadar soğudu ki... Göresim bile yok 5
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Karacabey firma sözleşme tarla üretim ürün
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