Türkiye'nin en uzun tren tünelinde, ışığın görülmesine 600 metre kaldı

Türkiye’nin demiryolu hattındaki en uzun tüneli olacak olan 9 bin 950 metre uzunluğundaki tünelde çalışmalar aralıksız devam ediyor. Nurdağı'nda 2014 yılında çalışmalara başlanan çift tüplü tünelin 2021 yılında tamamlanması hedeflenirken, tünel kazısının tamamlanmasına 600 metre kaldığı öğrenildi. Projenin hayata geçirilmesi ile yolcu trenlerinin yaklaşık 5,5 saat olan Adana- Gaziantep arasındaki seyahat süresini hızlı trenle 1,5 saate, tünel ile de Nurdağı- Bahçe arasındaki 80 dakikalık sürenin 15-20 dakika düşmesi amaçlanıyor.

600 METRE KALDI

Tünel inşaatının Şantiye Şefi Kadir Seyfi Turan, "Hızlı tren yol inşaatına 2014 yılında çalışmaya başladık 2021 senesinde bitirmeyi düşünüyoruz. Toplam güzergâhımız 17 kilometre, bunun 9 bin 950 metresi tünelden oluşmaktadır. Özel makinelerimizle tünellerimizi açıyoruz. Buradan Bahçe'ye kadar olan mesafeyi 17 kilometreye düşürmeyi amaçlıyoruz. 80 dakika olan ulaşım süresini 15-20 dakikaya düşürülmesiyle hem zaman hem de taşımacılık trafik açısında karayollarının yükünün alınması planlanıyor. Kazı çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Tünelimizin 9 bin 300 metresi bitti. 600 metresi kaldı" dedi.