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  4. Türkiye'nin en uzun tren tünelinde, ışığın görülmesine 600 metre kaldı

Türkiye'nin en uzun tren tünelinde, ışığın görülmesine 600 metre kaldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.01.2020 13:18 | Son Güncelleme

Türkiye’nin en uzun demir yolu tünel inşaatı olan ve Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yapımı devam eden 9 bin 950 metre uzunluğundaki çift tüplü yüksek hızlı tren tünelinde ışığın görülmesine 600 metre kaldı. Tünelin hizmete girmesi ile Adana- Gaziantep arası seyahat süresi 1,5 saate düşecek .

Türkiye’nin demiryolu hattındaki en uzun tüneli olacak olan 9 bin 950 metre uzunluğundaki tünelde çalışmalar aralıksız devam ediyor. Nurdağı'nda 2014 yılında çalışmalara başlanan çift tüplü tünelin 2021 yılında tamamlanması hedeflenirken, tünel kazısının tamamlanmasına 600 metre kaldığı öğrenildi. Projenin hayata geçirilmesi ile yolcu trenlerinin yaklaşık 5,5 saat olan Adana- Gaziantep arasındaki seyahat süresini hızlı trenle 1,5 saate, tünel ile de Nurdağı- Bahçe arasındaki 80 dakikalık sürenin 15-20 dakika düşmesi amaçlanıyor.

600 METRE KALDI

Tünel inşaatının Şantiye Şefi Kadir Seyfi Turan, "Hızlı tren yol inşaatına 2014 yılında çalışmaya başladık 2021 senesinde bitirmeyi düşünüyoruz. Toplam güzergâhımız 17 kilometre, bunun 9 bin 950 metresi tünelden oluşmaktadır. Özel makinelerimizle tünellerimizi açıyoruz. Buradan Bahçe'ye kadar olan mesafeyi 17 kilometreye düşürmeyi amaçlıyoruz. 80 dakika olan ulaşım süresini 15-20 dakikaya düşürülmesiyle hem zaman hem de taşımacılık trafik açısında karayollarının yükünün alınması planlanıyor. Kazı çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Tünelimizin 9 bin 300 metresi bitti. 600 metresi kaldı" dedi.

GAZİANTEP- İSTANBUL ARASI KISALMIŞ OLACAK

Tünel ile birlikte yüksek hızlı trenin cumhuriyetin 100’üncü yılında hizmete girmesini arzuladıklarını dile getiren Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak ise "Bu tünel Türkiye'nin demiryolu açısında en uzun tüneli olma özelliği taşımaktadır. 2014 yılında başlayan Bahçe-Nurdağı arasındaki 17 kilometrelik demir yolu çalışmaları ile Nurdağı Gaziantep arasındaki hızlı tren yol yapım çalışmaları eş zamanlı devam etmektedir. Bizim ümidimiz o ki cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yılında bu hattın hizmete girmesidir. Bu hizmetle Nurdağı karayollarında olduğu gibi hızlı tren ulaşımında bu bölgenin merkezi olacak. İlçemizin gelişimine çok ciddi katkı sunacaktır. Gaziantep, Nurdağı ve İstanbul arası kısalmış olacaktır. Bu projenin hayata geçirilmesini sağlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma Bakanımız ve tüm emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.

KAYNAK:DHA

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Anahtar Kelimeler:
Nurdağı Gaziantep

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