Türkiye dahil 9 ülkeden tarihi adım: 100 milyar sterlinlik banka kuruluyor

Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinde savunma alanında dikkat çeken bir adım atıldı. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 9 ülke, savunma yatırımlarına daha kolay ve düşük maliyetli kaynak sağlayacak ortak bir banka için harekete geçti.

9 ÜLKEDEN ORTAK BANKA HAMLESİ

Kanada Başbakanı Mark Carney'nin açıkladığı girişimde Türkiye'nin yanı sıra Kanada, Arnavutluk, Belçika, Yunanistan, Letonya, Lüksemburg, Romanya ve Ukrayna yer aldı.

100 MİLYAR STERLİNLİK KAYNAK HEDEFİ

Kanada merkezli kurulması planlanan Savunma, Güvenlik ve Dayanıklılık Bankası'nın 100 milyar sterline kadar finansman sağlaması öngörülüyor.

BÜTÇE YÜKÜNÜ HAFİFLETECEK

Banka, savunma projelerine düşük faizli kredi sağlayabilecek, özel bankaların sektöre vereceği kredilere de garanti sunabilecek. Böylece hem savunma şirketlerinin finansmana ulaşması kolaylaşacak hem de artan savunma harcamalarının ülke bütçeleri üzerindeki yükü hafifletilecek.

2027'DE FAALİYETE GEÇMESİ PLANLANIYOR

Girişimin ülkelerin iç hukuklarında onaylanmasının ardından bankanın 2027'de faaliyete geçmesi planlanıyor. Yeni ülkelere de açık olacak bankanın, savunma sanayisindeki üretim kapasitesinin artırılmasına ve artan güvenlik ihtiyaçlarının daha hızlı karşılanmasına katkı sağlaması bekleniyor.

NATO'DAN TRUMP'A ÖVGÜ

Zirvede savunma harcamaları ön plana çıkan başlıklardan biriydi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik politikası ile NATO müttefiklerini daha fazla savunma harcaması yapmaya yöneltmesinden övgüyle söz etti.

Rutte, Trump'a hitaben, "Bu koltukta olmasaydınız bunların hiçbiri gerçekleşmezdi." dedi.

SAVUNMA HARCAMALARI 258 MİLYAR DOLAR ARTTI

Rutte, Kanada ve Avrupalı müttefiklerin savunma harcamalarının 2025 ve 2026'da, 2024'e kıyasla toplam 258 milyar dolar arttığını söyledi.

Bu ülkelerin ABD savunma sanayisinden yaptığı alım ve yatırımların yaklaşık 200 bin kişilik istihdama da katkı sağladığını belirten Rutte, Trump'a, "Burada açıkça görülüyor ki ülkeleri gerçekten harekete geçirmeyi başardınız." diye konuştu.