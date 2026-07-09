FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Türkiye dahil 9 ülkeden tarihi adım: 100 milyar sterlinlik banka kuruluyor

Ankara'daki NATO zirvesinde 9 ülke, savunma projelerine daha uygun finansman sağlayacak ortak bir banka kurulması için ilk adımı attı. Türkiye'nin de yer aldığı girişimle savunmaya 100 milyar sterline kadar kaynak sağlanması hedefleniyor.

Türkiye dahil 9 ülkeden tarihi adım: 100 milyar sterlinlik banka kuruluyor
Mehmet Hazar Gönüllü

Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinde savunma alanında dikkat çeken bir adım atıldı. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 9 ülke, savunma yatırımlarına daha kolay ve düşük maliyetli kaynak sağlayacak ortak bir banka için harekete geçti.

9 ÜLKEDEN ORTAK BANKA HAMLESİ

Kanada Başbakanı Mark Carney'nin açıkladığı girişimde Türkiye'nin yanı sıra Kanada, Arnavutluk, Belçika, Yunanistan, Letonya, Lüksemburg, Romanya ve Ukrayna yer aldı.

Türkiye dahil 9 ülkeden tarihi adım: 100 milyar sterlinlik banka kuruluyor 1

100 MİLYAR STERLİNLİK KAYNAK HEDEFİ

Kanada merkezli kurulması planlanan Savunma, Güvenlik ve Dayanıklılık Bankası'nın 100 milyar sterline kadar finansman sağlaması öngörülüyor.

BÜTÇE YÜKÜNÜ HAFİFLETECEK

Banka, savunma projelerine düşük faizli kredi sağlayabilecek, özel bankaların sektöre vereceği kredilere de garanti sunabilecek. Böylece hem savunma şirketlerinin finansmana ulaşması kolaylaşacak hem de artan savunma harcamalarının ülke bütçeleri üzerindeki yükü hafifletilecek.

Türkiye dahil 9 ülkeden tarihi adım: 100 milyar sterlinlik banka kuruluyor 2

2027'DE FAALİYETE GEÇMESİ PLANLANIYOR

Girişimin ülkelerin iç hukuklarında onaylanmasının ardından bankanın 2027'de faaliyete geçmesi planlanıyor. Yeni ülkelere de açık olacak bankanın, savunma sanayisindeki üretim kapasitesinin artırılmasına ve artan güvenlik ihtiyaçlarının daha hızlı karşılanmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Türkiye dahil 9 ülkeden tarihi adım: 100 milyar sterlinlik banka kuruluyor 3

NATO'DAN TRUMP'A ÖVGÜ

Zirvede savunma harcamaları ön plana çıkan başlıklardan biriydi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik politikası ile NATO müttefiklerini daha fazla savunma harcaması yapmaya yöneltmesinden övgüyle söz etti.

Türkiye dahil 9 ülkeden tarihi adım: 100 milyar sterlinlik banka kuruluyor 4

Rutte, Trump'a hitaben, "Bu koltukta olmasaydınız bunların hiçbiri gerçekleşmezdi." dedi.

SAVUNMA HARCAMALARI 258 MİLYAR DOLAR ARTTI

Rutte, Kanada ve Avrupalı müttefiklerin savunma harcamalarının 2025 ve 2026'da, 2024'e kıyasla toplam 258 milyar dolar arttığını söyledi.

Bu ülkelerin ABD savunma sanayisinden yaptığı alım ve yatırımların yaklaşık 200 bin kişilik istihdama da katkı sağladığını belirten Rutte, Trump'a, "Burada açıkça görülüyor ki ülkeleri gerçekten harekete geçirmeyi başardınız." diye konuştu.

İlginizi Çekebilir

Dünya mehteri yeniden hatırladı, Macron’un gözlükleri, Meloni ile Trump arasındaki soğuk rüzgarlar! İşte karşınızda NATO panorama

Dünya mehteri yeniden hatırladı, Macron’un gözlükleri, Meloni ile Trump arasındaki soğuk rüzgarlar! İşte karşınızda NATO panorama

 Altın için 14 Temmuz'u işaret ettiler: Piyasalar alarmda

Altın için 14 Temmuz'u işaret ettiler: Piyasalar alarmda

 Savaş şiddetlendi, Trump'tan açıklama gecikmedi: İran aradı, anlaşma istedi

Savaş şiddetlendi, Trump'tan açıklama gecikmedi: İran aradı, anlaşma istedi

 Yeniçeriler, liderlerin dikkatini çekti! Erdoğan ne dediklerini açıkladı

Yeniçeriler, liderlerin dikkatini çekti! Erdoğan ne dediklerini açıkladı

 Macron, Ankara'dan ayrılır ayrılmaz paylaştı! Erdoğan’ın mesajını iletti

Macron, Ankara'dan ayrılır ayrılmaz paylaştı! Erdoğan’ın mesajını iletti

Mobil Bankacılıkta Bir İlk: Çek İskonto Kredisi!

Mobil Bankacılıkta Bir İlk: Çek İskonto Kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 9 Temmuz 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını...Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 9 Temmuz 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını...
Brent petrolün varili 77,87 dolardan işlem görüyorBrent petrolün varili 77,87 dolardan işlem görüyor
Anahtar Kelimeler:
NATO banka
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara'da NATO Zirvesi! Tüm dünyaya tarihi mesajlar...

Ankara'da NATO Zirvesi! Tüm dünyaya tarihi mesajlar...

Gerilim tırmanıyor! ABD'nin dev uçakları peş peşe havalandı

Gerilim tırmanıyor! ABD'nin dev uçakları peş peşe havalandı

Fenerbahçe bombayı patlattı! Mason Greenwood geliyor: Bonservisi ve maaşı belli oldu

Fenerbahçe bombayı patlattı! Mason Greenwood geliyor: Bonservisi ve maaşı belli oldu

Genç oyuncu Ece İrtem'in kesin ölüm nedeni belli oldu

Genç oyuncu Ece İrtem'in kesin ölüm nedeni belli oldu

Türk savunma devi rekor bedelle satıldı: İşte yeni sahibi...

Türk savunma devi rekor bedelle satıldı: İşte yeni sahibi...

ŞOK'a Samsung ürünler geliyor! 8 Temmuz ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK'a Samsung ürünler geliyor! 8 Temmuz ŞOK aktüel kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.