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Yıl sonunda dolar ne kadar olur? Merkez Bankası açıkladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.05.2018 14:40 | Son Güncelleme

Merkez Bankası Mayıs Ayı Beklenti Anketi'ni yayınladı. Buna göre yıl sonu dolar kuru beklentisi 4.4352 TL oldu

Yıl sonunda dolar ne kadar olur? Merkez Bankası açıkladı

Merkez Bankası 2018 yılı Mayıs ayı Beklenti Anketi sonuçlarını açıkladı.

2018 yılı Mayıs ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 0,76 iken, bu anket döneminde yüzde 0,99 oldu. Haziran ayı TÜFE beklentisi aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 0,32 ve yüzde 0,49 olarak gerçekleşti. Temmuz ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 0,51 olarak gerçekleşti.

DÖVİZ KURU BEKLENTİLERİ

2018 yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 4,22 TL iken, bu anket döneminde 4,4352 TL'ye yükseldi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 4,33 TL ve 4,58 TL olarak gerçekleşti.

2018 yılı cari işlemler açığı beklentisi, bir önceki anket döneminde 50,8 milyar ABD Doları iken, bu anket döneminde 53,5 milyar ABD Doları'na yükseldi. 2019 yılı cari işlemler açığı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 49,0 milyar ABD Doları ve 51,3 milyar ABD Doları olarak gerçekleşti.

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dolar merkez bankası

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