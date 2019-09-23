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TOKİ'den ikinci indirim kampanyası bugün başlıyor

EMLAK HABERLERİ  | 23.09.2019 10:15 | Son Güncelleme

TOKİ tarafından borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik ikinci indirim kampanyası bugün başlıyor.

TOKİ'den ikinci indirim kampanyası bugün başlıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik her yıl yapılan indirim kampanyasının bu yıl ikincisi düzenliyor. Yüzde 22 indirim uygulanacak kampanyaya başvurular bugün başlıyor.

YÜZDE 22 İNDİRİM YAPILACAK

TOKİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl ikincisi düzenlenen kampanyada alıcılara peşin ödemelerde yüzde 22 indirim yapılacak.

Kampanyadan bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabilecek. Bu kişiler, borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 22 indirim kampanyasından faydalanabilecek.

18 EKİM'E KADAR BAŞVURU YAPILABİLECEK

Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, yarından itibaren 18 Ekim'e kadar ilgili bankaya başvurabilecek. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak.

İndirim uygulaması kapsamında bulunan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının, başvuru tarihi itibarıyla TOKİ'ye ödemekle yükümlü oldukları aidat, emlak vergisi gibi herhangi bir borcunun bulunmaması gerekiyor.

Kampanyadan, satışları 2018 Haziran sonuna kadar yapılmış ve geri ödeme taksidi 2018 Haziran sonuna kadar başlamış konut ve iş yeri sahipleri yararlanacak. Taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan projeler indirim kampanyasına dahil edilmedi.

Kampanyadan faydalanmak isteyenler, Gayrimenkul Satış Sözleşmesi'ni imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecek.

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TO indirim

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