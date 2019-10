Alaton: Artık ilaçlı sent Cre8'i ülkemizde üretebiliyoruz

Efecan Kalafatoğlu / İstanbul, 14 Ekim (DHA) - Alvimedica Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Alaton, ithal ürünlerin egemen olduğu tıbbi cihazlar sektöründe güçlenmekte olduklarını vurguladı ve "Artık ülkemizde de üretebildiğimiz yerli ve milli, ilaçlı sent Cre8, kateterler ve balonlar ile ilgili memnuniyetlerini duydum ve rahmetli İshak Alaton’un açmış olduğu yolun ne kadar ulvi ve değeri ölçülmez bir yol olduğunu yeniden idrak ettim" dedi.

Alvimedica"dan yapılan açıklamada, "Güney Doğu Anadolu illerinde stent kullanımında artış gözlemleniyor. Stent kullanımı hastanın ömrünü 20 ile 30 yıl uzatırken, kardiyolojide kullanılan stentlerin maliyetine oranla etkisinin çok daha yüksek olduğuna dikkat çekiliyor. Alvimedica tarafından üretilen yerli ve milli stentlerin, Güney Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki hastanelerde kullanımı artıyor" denildi.

Alaton, şirketin Ülke Müdürü İsmail Zerey ile birlikte Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa ve Diyarbakır’da Devlet Hastaneleri ile Araştırma Hastanelerine ziyarette bulunarak, kardiyologlarla bir araya geldi.

Alvimedica stentlerinin kardiyologlar tarafından çoğunlukla tercih edildiği illeri ziyareti ile ilgili izlenimlerini Leyla Alaton, ziyaretlerine ilişkin izlenim şöyle anlattı:

"Bir Türk iş kadını olarak hayatımın en coşkulu, eğitici, öğretici, kendim ve ülkem adına umut veren haftalarından birini yaşadım. Alvimedica ekibim ile Hatay, Gaziantep, Urfa, Diyarbakır illerinde hem devlet hem de eğitim ve araştırma hastanelerini ve özellikle kardiyoloji bölümlerini ziyaret ettik.

"Genç uzman doktorlarımızın diğer sağlık personeliyle birlikte ne kadar çok sayıda ve çeşitlilikte vaka yaptıklarına ve ekip ruhu ile özveriyle çalıştıklarına yakından tanık oldum.

"Artık ülkemizde de üretebildiğimiz yerli ve milli, ilaçlı sent Cre8, kateterler ve balonlar ile ilgili memnuniyetlerini duydum ve rahmetli İshak Alaton’un açmış olduğu yolun ne kadar ulvi ve değeri ölçülmez bir yol olduğunu yeniden idrak ettim.

"Yurtdışına tam bağımlı olduğumuz tıbbi cihazlar sektöründe, dünyadaki malum tekellere rağmen, öz sermayesi yüzde 100 Alaton ailesi tarafından finanse edilen bu yatırımın ne büyük bir vatanseverlik, insanlık ve vizyonerlik örneği olduğuna bir kez daha şahit oldum.

"Doktorlarımızın cesaretle bu işe girmemize olan hayret, şaşkınlık, şükran duygularıyla birlikte ürünlerin milli olmasından dolayı gururlandıklarını görmek, doğru yolda olduğumuza bir kere daha beni inandırdı ve çalışma gücümü kamçıladı.

"Bölge hastanelerinin teknik altyapı, hekim deneyimi ve işlem hacmi olarak verdikleri hizmet ile pek çok klinik araştırmada yer alacak ve uluslararası kongrelerde bu araştırmaları sunabilecek bir potansiyele ve donanıma sahip olduklarını rahatlıkla söyleyebilirim. Özellikle Ortadoğu bölgesinden dünya tekellerine kafa tutan medikal bir markanın doğacağına inancım güçlendi."

Alvimedica Ülke Müdürü İsmail Zerey de, bölge hastanelerinde, ayda ortalama 20 stent takıldığını ifade ederek, "Bölgelerden gelen istekleri değerlendirmek ve bu isteklere uygun ürün geliştirmek Alvimedica’nın hedefleri arasındadır" dedi ve ekledi:

"Her hastanın damar yapısı farklılık gösteriyor. Bu durumlarda doktorun tecrübesi ve beceresi de büyük önem taşıyor. Zorlu vakalarda kardiyologların Cre8 stenti kullanmayı tercih etmeleri, bu işi ne kadar doğru yaptığımızı gösteriyor. Hekimlerimizle ve yöneticilerimizle birlikte inanır, güvenir ve el ele verirsek bu işi büyütürüz. Tüm zorlu koşullara rağmen, bu yatırımı ülkenin gurur duyacağı milli bir servet haline gelmek için uğraşıyoruz."

Alvimedica'dan yapılan açıklamaya göre, Alvimedica, Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı tarafından Nisan 2018 de ilan edilen Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamına dahil olan 19 firma arasında yer alıyor. İlk kez medikal cihazlar alanındaki projelerin ülke ekonomisine katkısı göz önüne alınarak teşvik verildi. Türkiye’de medikal cihazlar üretimi alanında bu desteğe uygun görülen tek firma olarak belirlendi.

Açıklamada, "Türkiye’de 120 milyon dolar büyüklüğündeki stent pazarındaki ürünlerin yüzde 95’i ithal ediliyor. Dünyadaki stent pazari 10 milyon adet üzerinden 8 milyar dolar civarında seyrediyor. Türkiye stent pazarında dışa bağımlılığın önüne geçebilmek için, yerli üretime koruma gelmesi ve öncelikle tercih edilerek, desteklenmesi gerekiyor" denildi ve şu bilgiler verildi:

"Alvimedica yaşam kalitesini iyileştirme hedefiyle 2007 yılında İshak Alaton tarafından yenilikçi, yerli ve milli vizyon ile kurulan sağlık cihazları üretimine yönelik teknoloji yatırımı olarak öne çıkıyor.

"Şirket başta stent olmak üzere, teknolojik katma değerli yerli üretim tıbbı cihazlar ihraç ediyor. 2008 yılında, İstanbul-Çatalca Trakya Serbest Bölgesi’nde Avrupa’nın en büyük temiz odası da dahil olmak üzere 5.500m2 bir alana sahip üretim tesisini açıldı.

"Tam entegrasyonlu balon, kateter ve stent üretimi gerçekleşen bu tesiste 250 kişi görev alıyor. 2013 yılındabenzersiz stentteknolojileri ile dikkat çeken İtalyan şirket CID’i satın alan şirket, dünyadaki polimersiz ilk ilaçlı stent üreticisi konumuna geldi.

"Alvimedica’nın İtalya Saluggia, Turin’deki üretim tesisi, temiz odaları dahil olmak üzere 5.000m2 bir alana sahip ve bu fabrikada 300’den fazla kişi çalışıyor.

"Geçen yıl yine Çatalca’da 7.500m2’lik alanda ilaç salınımlı stent üretimine uygun yüksek teknolojili yeni fabrika inşaatı tamamlandı. Bu fabrikanın tam kapasite ile üretime geçmesiyle birlikte yıllık 900 bin adet stent üretilebilecek. Şirketin sadece ilaçlı stentteki cari açığa potansiyel katkısı yılda 200 ila 300 milyon dolar seviyelerinde olacak."