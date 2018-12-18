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“Amacımız her bireye akıllı ve dijitalleşmiş bir dünya sunmak”

FİNANS HABERLERİ  | 18.12.2018 11:40 | Son Güncelleme

Huawei Türkiye Kurumsal İşletme Grubu Genel Müdürü Robben Zeng; -"Amacımız her bireye, her eve ve her aileye akıllı ve dijitalleşmiş bir dünya sunmak” -"Türkiye’de partnerlerimizle akıllı şehirlere ilişkin çözümler üretiyoruz”

SERVET TÜMER - Huawei Türkiye Kurumsal İşletme Grubu Genel Müdürü Robben Zeng, “Türkiye’de partnerlerimizle akıllı şehirlere ilişkin çözümler üretiyoruz.” dedi.

ITB'18 Bilişim Profesyonelleri Semineri için Antalya’ya gelen Huawei Türkiye Kurumsal İşletme Grubu Genel Müdürü Robben Zeng, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 16 yıldır Türkiye’de olan şirketlerini 3 ana grupta toplayabileceklerini söyledi.

Bu yapılandırmalarının ilkinin Telekom, ikincisinin son kullanıcılar ve son olarak da kurumsal birim olduğunu anlatan Zeng, Telekom ve son kullanıcı birimlerinde markette lider konumda olduklarını, bütün stratejilerini iş birimi alanında yoğunlaştırdıklarını ifade etti.

Telekom ve cep telefonlarındaki büyüme ve sıralamada yukarılarda oldukları için daha fazla büyüme alanlarının kalmadığını belirten Zeng, akıllı şehir olarak gördükleri Antalya'ya odaklandıklarını kaydetti.

Zeng, “Akıllı şehirlerde güçlü olduğumuz kısım platform. Antalya’daki toplantımızda da bu akıllı şehirler platformunu tanıttık. Partnerlerimiz ile birlikte akıllı şehirler ile ilgili çözümler üretiyoruz.” dedi.

Türkiye’de çalıştıkları partnerler ile ilgili Huawei'in stratejisinin platform artı ekosistem olduğuna değinen Zeng, şöyle devam etti:

“Biz Huawei olarak iyi olduğumuz konularda çözümler üretmek istiyoruz. İyi olduğumuz konular platformlar. Bu platformları kullanabileceğimiz birçok dikey market var. İş biriminde de çok fazla birim var. Enerji, ulaşım, belediyeler, bankacılık. Bu saydığım iş birimlerinde finans, sağlık, belediye ve diğerlerinde konunun uzmanı olmamız mümkün değil. Her konuda uzman olan firmalarla partnerlik yapıp onların çözümlerini bizim platformumuz üzerine adapte edip son kullanıcıya sunuyoruz.”

Zeng, bu partnerlerini platforma entegre edebilmek içinde İstanbul’da openlab (açık laboratuvar) açtıklarını belirtti.

- "Havelsan ve Aselsan ile çalışıyoruz"

Üç ana partner modelleri bulunduğuna dikkati çeken Zeng, “İlki kanal partnerlerimiz, ikincisi çözüm partnerleri, üçüncüsü ise servis partnerlerimiz. Burada çözüm partnerlerinin bizimle iş birliği çok önemli. Türkiye’de de Havelsan, Aselsan ve lokal birçok 'aplikasyon developer'ları ile çalışıyoruz.” dedi.

Cep telefonu gibi çözümler konusunda Huawei şirketinin son kullanıcı tarafında dünya sıralamasında iki numaralı cep telefonu sağlayıcısı olduğunu ileri süren Zeng, Telekom ve iş birliği tarafında son kullanıcıya ulaşan cihazlarının olmadığını, sadece chipset (anakart üzerinde bulunan önemli bazı parçalar) ve modüllerinin bulunduğunu söyledi. Zeng, bunların da lokal partnerlerinin ürünlerinde ve çözümlerinde kullanabileceği chipsetler olduğunu ifade etti.

Zeng, işlerine odaklandıklarını uluslararası ticarette politikadan kaynaklanan sorunların ilgi alanlarında olmadığını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Özellikle bu konu üzerinde şirket regülasyonları gereği konuşmamam gerekiyor ama Amerika’nın ve Kanada’nın hukuk düzenine güveniyoruz. Çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Bizim vizyonumuz gereği amacımız her bireye, her eve ve her aileye akıllı ve dijitalleşmiş bir dünya sunmak. Biz politik sorunlar ya da politikaya odaklanmak yerine işimize odaklanmayı tercih ediyoruz.”

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