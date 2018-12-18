“Amacımız her bireye akıllı ve dijitalleşmiş bir dünya sunmak”

SERVET TÜMER - Huawei Türkiye Kurumsal İşletme Grubu Genel Müdürü Robben Zeng, “Türkiye’de partnerlerimizle akıllı şehirlere ilişkin çözümler üretiyoruz.” dedi.

ITB'18 Bilişim Profesyonelleri Semineri için Antalya’ya gelen Huawei Türkiye Kurumsal İşletme Grubu Genel Müdürü Robben Zeng, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 16 yıldır Türkiye’de olan şirketlerini 3 ana grupta toplayabileceklerini söyledi.

Bu yapılandırmalarının ilkinin Telekom, ikincisinin son kullanıcılar ve son olarak da kurumsal birim olduğunu anlatan Zeng, Telekom ve son kullanıcı birimlerinde markette lider konumda olduklarını, bütün stratejilerini iş birimi alanında yoğunlaştırdıklarını ifade etti.

Telekom ve cep telefonlarındaki büyüme ve sıralamada yukarılarda oldukları için daha fazla büyüme alanlarının kalmadığını belirten Zeng, akıllı şehir olarak gördükleri Antalya'ya odaklandıklarını kaydetti.

Zeng, “Akıllı şehirlerde güçlü olduğumuz kısım platform. Antalya’daki toplantımızda da bu akıllı şehirler platformunu tanıttık. Partnerlerimiz ile birlikte akıllı şehirler ile ilgili çözümler üretiyoruz.” dedi.