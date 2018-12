“Amacımız her bireye akıllı ve dijitalleşmiş bir dünya sunmak”

“Biz Huawei olarak iyi olduğumuz konularda çözümler üretmek istiyoruz. İyi olduğumuz konular platformlar. Bu platformları kullanabileceğimiz birçok dikey market var. İş biriminde de çok fazla birim var. Enerji, ulaşım, belediyeler, bankacılık. Bu saydığım iş birimlerinde finans, sağlık, belediye ve diğerlerinde konunun uzmanı olmamız mümkün değil. Her konuda uzman olan firmalarla partnerlik yapıp onların çözümlerini bizim platformumuz üzerine adapte edip son kullanıcıya sunuyoruz.”

Cep telefonu gibi çözümler konusunda Huawei şirketinin son kullanıcı tarafında dünya sıralamasında iki numaralı cep telefonu sağlayıcısı olduğunu ileri süren Zeng, Telekom ve iş birliği tarafında son kullanıcıya ulaşan cihazlarının olmadığını, sadece chipset (anakart üzerinde bulunan önemli bazı parçalar) ve modüllerinin bulunduğunu söyledi. Zeng, bunların da lokal partnerlerinin ürünlerinde ve çözümlerinde kullanabileceği chipsetler olduğunu ifade etti.

Zeng, işlerine odaklandıklarını uluslararası ticarette politikadan kaynaklanan sorunların ilgi alanlarında olmadığını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Özellikle bu konu üzerinde şirket regülasyonları gereği konuşmamam gerekiyor ama Amerika’nın ve Kanada’nın hukuk düzenine güveniyoruz. Çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Bizim vizyonumuz gereği amacımız her bireye, her eve ve her aileye akıllı ve dijitalleşmiş bir dünya sunmak. Biz politik sorunlar ya da politikaya odaklanmak yerine işimize odaklanmayı tercih ediyoruz.”