FİNANS

Asırlık zeytin ağaçlarını mobilyaya dönüştürüp ihraç ediyorlar

FİNANS HABERLERİ  | 11.03.2019 11:22 | Son Güncelleme

Ege'nin asırlık zeytin ağaçlarını sanatsal dokunuşlarla mobilyaya dönüştüren firma, özgün ve kişiye özel tasarım ürünlerini 7 ülkeye ihraç ediyor - Odywood firmasının kurucu ortaklarından Berk Çağlayan: - "Sadece konutlara girmeyi değil işletmelerin, büyük kuruluşların tercihi olmayı amaçlıyoruz. Yakın zamanda da Ortadoğu'ya ürünlerimizi göndermek için çalışmalara başladık"

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - Ege Bölgesi'nde yetişen ve ömrünü tamamladığında yakacak olarak kullanılan zeytin ağaçlarını özgün tasarımlarla mobilya haline getiren firma, ürünleri 7 ülkeye ihraç ediyor.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 5 yıl önce 3 genç girişimcinin kurduğu Odywood firması, Ege Bölgesi'nden temin edilen ömrünü tamamlamış ya da kırılmış zeytin ağaçlarını ev veya iş yerlerinde kullanılabilen mobilyalara dönüştürüyor.

Doğada ömrünü tamamlamış ya da başka nedenlerle sökülmüş ağaçları özenle seçen firma, odunların doğallığını bozmadan temizlik işlemini gerçekleştiriyor.

Ustalar tarafından çeşitli aşamalardan geçirilen ağaçlar dönüşeceği ürüne göre şekillendiriliyor.

Her biri adeta birer sanat eseri gibi şekillenen masa, sandalye, lamba ve aksesuarlar hem Türkiye'den hem de yurt dışından talep görüyor.

- Kişiye özel tasarımlar

Firmanın kurucu ortaklarından Can Burhan Tunç, kullandıkları ürünleri doğaya zarar vermeden temin ettiklerini söyledi.

Mobilyayı üretim aşamasında işleyecekleri ağaçları tek tek seçtiklerini belirten Tunç, "Kullandığımız ağaçların yaşı 100'den başlıyor 600'e kadar çıkabiliyor. Siparişler çok yoğun. Özellikle farklı tarzlara ve dekorasyona önem veren kişilerin tercihi söz konusu." dedi.

Ege Bölgesi'nin asırlık ağaçlar bakımından zengin olmasının kendileri için büyük avantaj olduğunu anlatan Tunç, ürünlerin özgün ve tek olduğunu, duruma göre kişiye özel tasarımlar yaptıklarını vurguladı.

Tunç, ürün fiyatları hakkında ise şu bilgileri verdi:

"Ürün fiyatlarımız hem ağacın kalitesine hem de işçiliğine göre değişiyor. Yaklaşık bir masa 3 bin liradan başlayıp 50 bin liraya kadar çıkabiliyor. Çok daha spesifik bir şey ise daha da yukarı çıkabiliyor."

- Hedef Ortadoğu

Firmanın ortaklarından Berk Çağlayan ise ihracata başlamalarında Ege İhracatçı Birliklerinin (EİB) büyük katkısı olduğunu dile getirdi.

Firma olarak İngiltere ve ABD'nin de içinde bulunduğu 7 ülkeye ihracat gerçekleştirdikleri bilgisini veren Çağlayan, şunları kaydetti:

"Yurt dışından veya yurt içinden ürünlerimizi görenler 'Bunlar Türkiye'de mi üretiliyor?' diye şaşırıyorlar. Şimdilik ürünlerimiz butik olarak gidiyor. Daha çok evlerde yerimizi alıyoruz. Ama sadece konutlara değil işletmelerin, büyük kuruluşların tercihi olmayı amaçlıyoruz. Yakın zamanda da Ortadoğu'ya ürünlerimizi göndermek için çalışmalara başladık."

Türkiye'de bu işi yapan başka firmaların olduğunu da aktaran Çağlayan, Avrupa ülkelerinde işçilik maliyetlerinin yüksek olmasının ve ağaç varlığının Türk firmalarına avantaj sağladığını belirtti.

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ağaç Asırlık ihracat KÖK mobilya Tasarım zeytin

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