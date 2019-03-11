Asırlık zeytin ağaçlarını mobilyaya dönüştürüp ihraç ediyorlar

Mobilyayı üretim aşamasında işleyecekleri ağaçları tek tek seçtiklerini belirten Tunç, "Kullandığımız ağaçların yaşı 100'den başlıyor 600'e kadar çıkabiliyor. Siparişler çok yoğun. Özellikle farklı tarzlara ve dekorasyona önem veren kişilerin tercihi söz konusu." dedi.

Her biri adeta birer sanat eseri gibi şekillenen masa, sandalye, lamba ve aksesuarlar hem Türkiye'den hem de yurt dışından talep görüyor.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 5 yıl önce 3 genç girişimcinin kurduğu Odywood firması, Ege Bölgesi'nden temin edilen ömrünü tamamlamış ya da kırılmış zeytin ağaçlarını ev veya iş yerlerinde kullanılabilen mobilyalara dönüştürüyor.

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - Ege Bölgesi'nde yetişen ve ömrünü tamamladığında yakacak olarak kullanılan zeytin ağaçlarını özgün tasarımlarla mobilya haline getiren firma, ürünleri 7 ülkeye ihraç ediyor.

Ege Bölgesi'nin asırlık ağaçlar bakımından zengin olmasının kendileri için büyük avantaj olduğunu anlatan Tunç, ürünlerin özgün ve tek olduğunu, duruma göre kişiye özel tasarımlar yaptıklarını vurguladı.

Tunç, ürün fiyatları hakkında ise şu bilgileri verdi:

"Ürün fiyatlarımız hem ağacın kalitesine hem de işçiliğine göre değişiyor. Yaklaşık bir masa 3 bin liradan başlayıp 50 bin liraya kadar çıkabiliyor. Çok daha spesifik bir şey ise daha da yukarı çıkabiliyor."

- Hedef Ortadoğu

Firmanın ortaklarından Berk Çağlayan ise ihracata başlamalarında Ege İhracatçı Birliklerinin (EİB) büyük katkısı olduğunu dile getirdi.

Firma olarak İngiltere ve ABD'nin de içinde bulunduğu 7 ülkeye ihracat gerçekleştirdikleri bilgisini veren Çağlayan, şunları kaydetti:

"Yurt dışından veya yurt içinden ürünlerimizi görenler 'Bunlar Türkiye'de mi üretiliyor?' diye şaşırıyorlar. Şimdilik ürünlerimiz butik olarak gidiyor. Daha çok evlerde yerimizi alıyoruz. Ama sadece konutlara değil işletmelerin, büyük kuruluşların tercihi olmayı amaçlıyoruz. Yakın zamanda da Ortadoğu'ya ürünlerimizi göndermek için çalışmalara başladık."

Türkiye'de bu işi yapan başka firmaların olduğunu da aktaran Çağlayan, Avrupa ülkelerinde işçilik maliyetlerinin yüksek olmasının ve ağaç varlığının Türk firmalarına avantaj sağladığını belirtti.

