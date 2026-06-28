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UNESCO mirasına yoğun ilgi: "Beklentimizin üstüne çıktı"

Diyarbakır, yılın ilk 5 ayında 847 bin turisti ağırladı. Turizmciler, artan konaklamalarla 2 milyon ziyaretçi hedefine ulaşacaklarına inanıyor.

UNESCO mirasına yoğun ilgi: "Beklentimizin üstüne çıktı"

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin turizmde öne çıkan şehirlerinden Diyarbakır, 2026 yılı için belirlediği 2 milyon ziyaretçi hedefine emin adımlarla ilerliyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan tarihi surları başta olmak üzere İçkale Müze Kompleksi, Ulu Cami, Ongözlü Köprü, Meryem Ana Süryani Kilisesi, Surp Giragos Ermeni Kilisesi ve Hasanpaşa Hanı gibi çok sayıda tarihi ve kültürel değere ev sahipliği yapan kent, her yıl daha fazla yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

UNESCO mirasına yoğun ilgi: "Beklentimizin üstüne çıktı" 1

Son dönemde ziyaretçi sayısındaki artış özellikle tarihi Sur ilçesinde yoğunluğu artırırken, bu hareketlilik hem esnafa hem de konaklama sektörüne olumlu yansıyor.

UNESCO mirasına yoğun ilgi: "Beklentimizin üstüne çıktı" 2

Diyarbakır'a gelen turistler, tescilli ciğer kebabı, burma kadayıfı ve kaburga dolması gibi yöresel lezzetleri deneyimlemenin yanı sıra tarihi çarşılardan bölgeye özgü ürünler satın alıyor.

UNESCO mirasına yoğun ilgi: "Beklentimizin üstüne çıktı" 3

Tarih, kültür ve inanç turizmiyle dikkat çeken Diyarbakır, yılın ilk 5 ayında 847 bin yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlarken, yıl sonu için belirlenen 2 milyon ziyaretçi hedefini koruyor.

UNESCO mirasına yoğun ilgi: "Beklentimizin üstüne çıktı" 4

KONAKLAMA SAYILARI BEKLENTİLERİ AŞTI

Diyarbakır Otelciler ve Turizm Derneği Başkanı Deniz Güler, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, 33 medeniyete ev sahipliği yapan Diyarbakır'ın gastronomi, kültür, inanç ve doğa turizmiyle ön plana çıkan şehirlerden biri haline geldiğini söyledi.

UNESCO mirasına yoğun ilgi: "Beklentimizin üstüne çıktı" 5

Kentte 42 turizm işletme belgeli tesis, 53 basit konaklama tesisi ve 13 misafirhane bulunduğunu belirten Güler, toplam yatak kapasitesinin 9 bine ulaştığını, ayrıca 5 yeni otelin yapım çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

UNESCO mirasına yoğun ilgi: "Beklentimizin üstüne çıktı" 6

2026 yılı için belirlenen 2 milyon ziyaretçi hedefini hatırlatan Güler, ziyaretçi sayısının her yıl istikrarlı şekilde arttığını dile getirdi. Ramazan ve Kurban Bayramı tatillerinin de katkısıyla yılın ilk 5 ayında kenti 847 bin kişinin ziyaret ettiğini belirten Güler, bunların 450 binden fazlasının kentte konakladığını ve bu rakamın beklentilerin üzerine çıktığını söyledi.

UNESCO mirasına yoğun ilgi: "Beklentimizin üstüne çıktı" 7

Güler, şu değerlendirmede bulundu: "Kurban Bayramı'nın ikinci ve üçüncü gününde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı, konaklamalar beklentimizin üstüne çıktı. Sadece otelciler değil tüm Diyarbakır olarak memnun kaldık. Diyarbakır'ımızın doğal güzellikleri, tarihi güzellikleri, misafirperverliği, turizmdeki kalitemiz, gastronominin etkisiyle ziyaretçi sayımız arttı. Son zamanlardaki huzur ortamının etkisini hissediyoruz. Bölgeyi merak edenler uzun tatillerde ve bayram süreçlerinde bölgemize akın akın geliyor. İlerleyen zamanlarda huzur ortamının tam sağlanmasıyla birlikte bu beklentilerimiz daha da yükseğe çıkacağını temenni ediyoruz. Diyarbakır'ın mevsimsel şartlarından ötürü temmuz, ağustos aylarındaki düşüşümüzü eylül, ekim ve kasımda tekrar yükseğe çıkararak gönül rahatlığıyla 2 milyon ziyaretçi hedefine ulaşacağımızı düşünüyoruz."

UNESCO mirasına yoğun ilgi: "Beklentimizin üstüne çıktı" 8

YIL SONU HEDEFİ 2 MİLYONUN ÜZERİNE ÇIKABİLİR

TÜRSAB Mezopotamya Bölge Temsil Kurulu Başkanı Serdar Baturay da yıl sonunda hedeflenen ziyaretçi sayısına ulaşacaklarını belirterek, yerli ve yabancı turistlerin bölgeye ilgisinin her geçen yıl arttığını söyledi.

UNESCO mirasına yoğun ilgi: "Beklentimizin üstüne çıktı" 9

Bu yıl için belirlenen hedefin 2 milyon ziyaretçi olduğunu ifade eden Baturay, sezonun kısa süreli bir durgunluk yaşayacağını ancak ardından yeniden hareketleneceğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Bu yıl hedefimiz 2 milyon turistti. Şu anda sezon bir düşüş yaşayacak ama sonra yeniden hareketli olacak. Bayram çok iyi geçti. Bu da bizim ve bölgemiz için çok memnuniyet verici. Şu an veriler gösteriyor ki 2 milyon 100 bin civarında ziyaretçi ile bu yılı kapatacağız."

FARKLI ÜLKELERDEN ZİYARETÇİ SAYISI ARTIYOR

Mezopotamya Seyahat Acenteleri ve Turizm Otelcileri Birliği Başkanı Veysi Kaya ise Diyarbakır'ın artık yalnızca yurt içinden ve Avrupa'dan değil, dünyanın farklı ülkelerinden de turist ağırlayan bir destinasyon haline geldiğini söyledi.

UNESCO mirasına yoğun ilgi: "Beklentimizin üstüne çıktı" 10

İlk 5 aylık verilerin oldukça olumlu ilerlediğini belirten Kaya, Diyarbakır'ın turizmde istikrarlı şekilde büyüdüğünü ifade ederek şunları söyledi: "Yılın ilk 5 aylık verilerine göre gayet iyi ve başarılı bir şekilde gittiğimizi biliyoruz ve emin adımlarla da ilerliyoruz. Diyarbakır artık birçok farklı milleti de ağırlamaya başladı. Diyarbakır'da Ramazan Bayramı'na oranla Kurban Bayramı'nın etkisinin çok iyi olduğunu gördük. Diyarbakır'a gelen ziyaretçilerin birçoğu yer bulamayıp Mardin, Şanlıurfa ve Batman'daki otellerin de dolmasına vesile oldu. Diyarbakır kültür ve inanç turizmi ile ön plana çıkıyor. Herkesi Diyarbakır'a bekliyoruz."

Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Diyarbakır Turizm Güneydoğu Anadolu Bölgesi turist UNESCO
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