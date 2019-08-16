BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,034365 -0,66 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,059501 -0,45 BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,053714 -0,40 BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,028590 -0,37 MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,020282 -0,35 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,014870 -0,93 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013002 -0,28 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,054388 -3,43 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,018588 -3,37 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,088937 -3,26 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,074274 -3,08 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018001 -3,02 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,023364 -2,76 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,011230 -2,04 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,020212 -1,85 Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,026000 -1,73 AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,059591 -1,62 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010405 -1,70 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015513 -1,59 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,022180 -1,01 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,015562 -0,99 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF 0,020910 -0,87(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

