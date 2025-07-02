9 dönümlük arazi satılıyor: Boğaz’da halı sahaya dudak uçuklatan fiyat!



İstanbul’un gözde semtlerinden Tarabya’da, Boğaz hattında yer alan ve Tarabya Spor Kulübü’nün uzun süredir kullandığı arsa satışa çıkarıldı. Üzerinde halı saha da bulunan değerli taşınmaz için mahkeme, 458 milyon 401 bin TL muhammen bedel belirledi.

Sarıyer’in Tarabya Mahallesi’nde, 1078 ada 1 parselde yer alan ve halihazırda Tarabya Spor Kulübü’nün kullanımında olan arsa, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi kararıyla ihaleye çıkıyor.

Sarıyer Gazetesi’nde yer alan habere göre; 5 ayrı taşınmazın bulunduğu ve büyük kısmında halı sahanın yer aldığı arsa için belirlenen bedel 458 milyon 401 bin 400 TL oldu. Boğaz hattındaki nadir boş alanlardan biri olan arazi, konumu itibarıyla dikkat çekiyor.

Mahkeme ilanına göre, satışın ilk aşaması 26 Ağustos 2025’te başlayacak ve 1 Eylül 2025’te sona erecek. Bu tarihler arasında alıcı çıkmaması durumunda ikinci satış 23-30 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Tarabya Spor Kulübü’nün uzun yıllardır kiracısı olduğu alanın geleceği ise satış sürecine göre şekillenecek. Spor kulübü cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

SATILIK ARAZİNİN ÜZERİNDE NE VAR?

Satış dosyasına göre taşınmazın üzerinde toplam 5 yapı yer alıyor.

Tarabya Spor Kulübü binası: Tek katlı baraka tarzında, 130 m² oturum alanına sahip.

Spor sahası: Çevresi çitle çevrili, aydınlatmalı ve suni çim zeminli 1.175 m²’lik alana yayılmış saha.

Mesken yapıları: Ahi Çelebi Caddesi üzerinde konumlanan, farklı büyüklüklerde 3 ayrı konut yapısı; biri villa tipi 160 m²’lik lüks yapı, diğerleri 140 m² ve 80 m² oturum alanına sahip meskenler.

Sosyal tesis: Çarmıklı Koru Evleri’nin arka cephesinde yer alan, betonarme, 90 m²’lik sosyal kullanım yapısı.