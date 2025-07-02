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Birçok kalemde artış! Benzin, sigara, alkol... Hepsine zam geliyor! İşte rakamlar

Özellikle memur, emekli ve memur emeklisinin maaş zammı için kilitlendiği, 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon rakamları tüm vatandaşları ilgilendiriyor. Rakamların açıklanmasıyla beraber çok sayıda kalemi etkileyecek artışlar olacak.

Birçok kalemde artış! Benzin, sigara, alkol... Hepsine zam geliyor! İşte rakamlar
Hande Dağ

3 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamları, maaş zammı için emekli, memur ve memur emeklisinin gündeminde. Öte yandan 65 yaş aylığı, engelli maaşı, kıdem tazminatı tavanı ve bedeli askerlik ücreti gibi çok sayıda kalemde değişiklik olacak. Bunun yanı sıra akaryakıt, sigara ve alkol fiyatlarında da değişiklik gerçekleşecek.

NTV'de yer alan habere göre; Özel Tüketim Vergisi'ne gelecek artış, otomatik olarak gerçekleşirken Cumhurbaşkanının aldığı bir karar olmaması halinde ÖTV artışları fiyatlara yansıyacak.

ÖTV artışına neden olacak oranlar Yİ-ÜFE rakamlarının aylık kümülatif toplamlarına göre belirleniyor.

Ocak-Mayıs döneminde Yİ-ÜFE yüzde 12.92 olarak gerçekleşmişti. Haziran ayı için de yüzde 1 ile 2 aralığında artması bekleniyor. Yani tahminen Haziran ayında ÜFE'nin yüzde 1.5 açıklanması halinde akaryakıt, sigara ve alkol ürünlerin yüzde 14.61 oranında zam otomatik olarak yansıyacak.

Birçok kalemde artış! Benzin, sigara, alkol... Hepsine zam geliyor! İşte rakamlar 1

BENZİN, MOTORİN VE LPG'YE ZAM

Akaryakıt ürünlerinden benzin, motorin ve LPG'ye otomatik zam geçişi olacak. 6 aylık Yİ-ÜFE'nin yüzde 14.61 olması tahminine göre, benzine 2.10, motorine 1.97, LPG'ye ise 1.61 lira zam gelmesi beklentiler arasında.

Birçok kalemde artış! Benzin, sigara, alkol... Hepsine zam geliyor! İşte rakamlar 2

SİGARAYA DA ZAM

Sigaranın bir paketine fiyatına göre 8-10 lira arasında zam yansımasının gerçekleşmesi bekleniyor.

Birçok kalemde artış! Benzin, sigara, alkol... Hepsine zam geliyor! İşte rakamlar 3

ALKOLLÜ İÇKİLERDE DE ZAM

ÖTV artışı alkollü içkilerde de geçerli olacak. ÖTV, yüzde 14.61 oranında artması halinde yüzde 45 alkol oranına sahip bir alkollü içkinin 704 lirası ÖTV olacak.

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
50.22
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
48.9
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
26.82
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
33.79
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
29.66
Gazyağı
40.72
Anahtar Kelimeler:
Zam Akaryakıt
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