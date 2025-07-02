Birçok kalemde artış! Benzin, sigara, alkol... Hepsine zam geliyor! İşte rakamlar

3 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamları, maaş zammı için emekli, memur ve memur emeklisinin gündeminde. Öte yandan 65 yaş aylığı, engelli maaşı, kıdem tazminatı tavanı ve bedeli askerlik ücreti gibi çok sayıda kalemde değişiklik olacak. Bunun yanı sıra akaryakıt, sigara ve alkol fiyatlarında da değişiklik gerçekleşecek.

NTV'de yer alan habere göre; Özel Tüketim Vergisi'ne gelecek artış, otomatik olarak gerçekleşirken Cumhurbaşkanının aldığı bir karar olmaması halinde ÖTV artışları fiyatlara yansıyacak.

ÖTV artışına neden olacak oranlar Yİ-ÜFE rakamlarının aylık kümülatif toplamlarına göre belirleniyor.

Ocak-Mayıs döneminde Yİ-ÜFE yüzde 12.92 olarak gerçekleşmişti. Haziran ayı için de yüzde 1 ile 2 aralığında artması bekleniyor. Yani tahminen Haziran ayında ÜFE'nin yüzde 1.5 açıklanması halinde akaryakıt, sigara ve alkol ürünlerin yüzde 14.61 oranında zam otomatik olarak yansıyacak.

BENZİN, MOTORİN VE LPG'YE ZAM

Akaryakıt ürünlerinden benzin, motorin ve LPG'ye otomatik zam geçişi olacak. 6 aylık Yİ-ÜFE'nin yüzde 14.61 olması tahminine göre, benzine 2.10, motorine 1.97, LPG'ye ise 1.61 lira zam gelmesi beklentiler arasında.

SİGARAYA DA ZAM

Sigaranın bir paketine fiyatına göre 8-10 lira arasında zam yansımasının gerçekleşmesi bekleniyor.

ALKOLLÜ İÇKİLERDE DE ZAM

ÖTV artışı alkollü içkilerde de geçerli olacak. ÖTV, yüzde 14.61 oranında artması halinde yüzde 45 alkol oranına sahip bir alkollü içkinin 704 lirası ÖTV olacak.