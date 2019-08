BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,032925 -0,71 MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,019943 -0,36 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,042436 -0,36 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,017478 -0,36 BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,028091 -0,36 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,028453 -0,25 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,056262 -0,15 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,018687 -0,11 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,021046 -0,10 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,101535 -0,10 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Katkı EYF 0,016196 -0,66 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,015131 -0,62 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,016112 -0,62 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,015166 -0,59 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,014703 -0,59 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015616 -0,11 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,018709 -0,10 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF 0,021113 -0,04 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010464 -0,03 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,022706 -0,03(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)