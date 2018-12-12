Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 38.520,00 126,70 İş Bankası (B) 3.401,00 0,00 172,00 İş Bankası (C) 4,01 -2,20 -39,97 İş Bankası (Kur.) 53.323,00 589,31 İş Fin.Kir. 4,94 -0,20 254,49 İş Girişim 2,07 -11,16 18,97 İş GMYO 1,03 0,00 -15,82 İş Y. Men. Değ. 2,04 -0,97 -4,33 İş Yat. Ort. 0,89 -1,11 12,80 İşbir Holding 159,00 -0,56 -13,37 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,40 0,00 0,00 İttifak Holding 3,20 -6,71 37,34 İz Hayvancılık Tarım 7,00 -6,79 268,42 İzmir Demir Çelik 1,69 -5,06 -47,84 İzmir Fırça 1,99 -12,72 -78,49 İzocam 22,58 -2,17 -14,60 Jantsa Jant Sanayi 24,84 -3,65 -19,22 Kafein Yazılım 6,22 -7,30 Kapital Yat. Holding 2,92 -2,67 135,48 Kaplamin 3,13 -2,49 -20,15 Kardemir (A) 1,83 -4,19 -37,97 Kardemir (B) 1,83 -4,69 -37,54 Kardemir (D) 2,19 -4,78 -31,78 Karel Elektronik 3,86 -4,46 -33,56 Karsan Otomotiv 1,28 -0,78 -17,95 Karsu Tekstil 1,16 -5,69 -41,41 Karsusan Su Ürünleri San. 3,11 -19,85 -37,17 Kartonsan 345,00 -3,36 23,99 Katmerciler Ekipman 6,10 -6,15 -49,00 Kent Gıda 117,30 -2,98 -14,07 Kerevitaş Gıda 1,81 -3,72 -57,62 Kervansaray Yat. Holding 0,36 0,00 2,86 Kiler GMYO 1,93 -6,76 -47,27 Klimasan Klima 3,91 -5,33 -19,39 Koç Holding 13,95 -3,19 -22,88 Konfrut Gıda 23,42 -2,09 63,78 Konya Çimento 177,30 -3,75 -30,47 Kordsa Teknik Tekstil 9,56 -1,85 30,21 Koza Altın 51,85 -3,53 35,73 Koza Madencilik 7,38 -3,40 14,60 Körfez GMYO 1,32 -12,00 -20,48 Kristal Kola 1,02 -4,67 -43,33 Kron Telekomünikasyon 8,88 -3,48 -52,00 Kuştur Kuşadası Turizm 16,01 68,36 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,08 -5,26 -70,01 Kütahya Porselen 4,61 -2,95 -35,70 Lider Faktoring 2,42 -3,97 -10,90 Link Bilgisayar 8,24 -2,60 -42,22 Logo Yazılım 28,84 -8,96 -50,91 Lokman Hekim Sağlık 4,17 -4,36 -30,83 Lüks Kadife 4,04 -4,49 -14,23 Makina Takım 1,41 -6,62 -29,50 Mardin Çimento 2,88 -1,71 -25,19 Marka Yatırım Holding 0,75 4,17 -55,62 Marmaris Altınyunus 17,52 -3,79 -7,79 Marshall 24,74 -4,92 -52,24 Martı GMYO 0,71 -6,58 -66,51 Martı Otel 0,58 -4,92 -36,96 Mavi Giyim 34,00 -3,79 -40,73 Mazhar Zorlu Holding 3,60 -1,64 -9,77 Mega Polietilen 2,24 -8,20 96,49 Menderes Tekstil 0,66 -2,94 -20,48 Merit Turizm 6,44 10,84 9,34 Merko Gıda 1,01 -9,01 -24,06 Metal Gayrimenkul 0,75 4,17 -42,31 Metemtur Otelcilik 1,10 -7,56 -25,68 Metro Holding 0,77 -3,75 -22,22 Metro Petrol ve Tesisleri 1,51 -5,03 -45,09 Metro Yatırım Ortaklığı 1,31 -0,76 -36,81 Migros Ticaret 14,67 -4,12 -48,58 Milpa 1,59 -5,36 -26,39 Mistral GMYO 1,22 -9,51 -40,70 MLP Sağlık 11,59 -0,94 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,02 -0,97 -26,62 Mondi Tire Kutsan 1,95 -6,70 7,73 Net Holding 1,91 -4,02 -13,57 Netaş Telekom. 6,75 -5,33 -57,39 Niğbaş Niğde Beton 2,30 14,43 144,68 Nuh Çimento 7,86 -1,13 -13,69 Nurol GMYO 2,26 -4,24 -52,42 Odaş Elektrik 2,20 -5,58 -63,33 Olmuksan-IP 3,35 -3,74 -26,76 Orge Enerji Elektrik 2,67 -4,30 -33,98 Orma Orman Mahsulleri 1,03 -1,90 -8,85 Osmanlı Menkul 1,62 -1,82 -48,02 Ostim Endüstriyel Yat 1,08 -6,90 -33,74 Otokar 83,10 -2,41 -31,16 Oyak Yat. Ort. 2,04 20,00 106,03 Oylum Sınai Yatırımlar 1,01 -4,72 -40,59 Özak GMYO 2,11 -3,65 -9,83 Özbal Çelik Boru 1,46 -1,35 -45,75 Özderici GMYO 4,41 -19,96 505,37 Özerden Plastik 2,69 -0,74 -1,11 Panora GMYO 4,11 -0,48 -6,94 Park Elek.Madencilik 2,42 -5,10 -41,97 Parsan 10,60 -9,09 -9,40 Pegasus 22,58 -6,69 -33,20 Peker GMYO 19,00 4,00 Penguen Gıda 1,27 -4,51 -43,05 Pera GMYO 0,85 -8,60 -3,41 Pergamon Dış Ticaret 8,93 -2,72 133,17 Petkim 4,91 -4,29 -26,84 Petrokent Turizm 65,00 0,78 36,90 Pınar Et Ve Un 5,07 -2,87 -44,92 Pınar Su 1,24 -3,13 -31,11 Pınar Süt 6,73 -3,30 -44,45 Plastikkart 2,25 -1,75 -22,15 Polisan Holding 4,62 -12,00 -46,53 Politeknik Metal 33,60 -5,14 0,90 Prizma Press Matbaacılık 1,62 -5,26 0,00 QNB Finans Fin. Kir. 3,67 -4,68 -5,90 QNB Finansbank 7,15 -6,17 30,89 Ral Yatırım Holding 1,50 1,35 -25,07 Ray Sigorta 1,50 -1,96 -17,13 Reysaş GMYO 0,85 19,72 -33,07 Reysaş Lojistik 0,75 1,35 -41,41 Rhea Girişim 0,69 2,99 -38,39 Rodrigo Tekstil 1,95 -5,34 -34,78 Royal Halı 0,90 -1,10 -1,10 RTA Laboratuvarları 2,22 -1,77 -19,57 Sabancı Holding 7,25 -2,03 -32,88 Safkar Ege Soğutmacılık 1,80 -5,26 Salix Yatırım Holding 3,90 0,00 -50,00 Sanel Mühendislik 2,22 -3,90 29,82 Sanifoam Sünger 1,29 -4,44 -23,21 Sanko Pazarlama 2,21 -8,30 -21,64 Saray Matbaacılık 0,93 -3,12 -13,08 Sarkuysan 3,40 0,59 8,47 Sasa Polyester 8,36 -4,02 6,71 Say Reklamcılık 0,88 -4,35 -47,31 Sekuro Plastik 3,03 -6,19 -64,77 Selçuk Ecza Deposu 2,85 -2,40 -18,62 Selçuk Gıda 1,20 0,00 58,99 Senkron Güvenlik 1,27 -2,31 -31,72 Serve Film Prodüksiyon 1,99 0,00 220,97 Servet GMYO 3,54 -1,67 16,45 Seyitler Kimya 3,99 1,01 -22,64 Silverline Endüstri 1,46 -4,58 -15,99 Sinpaş GMYO 0,30 -3,23 -56,27 Soda Sanayii 7,43 0,41 71,74 Sodaş Sodyum Sanayii 6,50 8,33 90,69 Söktaş 1,31 -9,03 -21,08 Sönmez Filament 3,11 -1,27 -25,06 Sönmez Pamuklu 3,11 -4,01 -21,46 Sumaş Suni Tahta 7,20 0,00 Şeker Fin. Kir. 2,45 -1,21 1,16 Şekerbank 1,11 -5,13 -39,34 Şişe Cam 5,27 1,54 15,84 Şok Marketler 11,25 -1,83 T. Halk Bankası 6,71 -5,63 -36,19 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 30,42 -2,75 449,28 T.S.K.B. 0,73 -1,35 -39,33 T.Tuborg 9,75 -0,20 -1,62 Taç Tarım Ürünleri 4,78 4,60 96,71 Tat Gıda 3,86 -5,39 -24,83 TAV Havalimanları 20,86 -1,60 -2,80 Taze Kuru Gıda 6,89 -3,09 -15,46 Tek-Art Turizm 0,86 -2,27 14,27 Tekfen Holding 20,46 0,29 24,91 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,00 -4,46 -41,75 Temapol Polimer Plastik 2,81 -7,57 -41,09 TGS Dış Ticaret 4,68 -2,50 29,57 Tofaş Oto. Fab. 16,84 -3,22 -45,94 Torunlar GMYO 1,56 -2,50 -52,30 Trabzon Liman 8,39 -4,11 Trabzonspor Sportif 1,40 -8,50 -36,36 Trakya Cam 3,01 -2,27 -25,23 Trend GMYO 1,30 -2,99 TSKB GMYO 0,70 1,45 -4,11 Tuğçelik 2,08 -3,70 -34,59 Tukaş 1,45 -5,84 -34,98 Turcas Petrol 1,50 -4,46 -40,34 Turkcell 12,64 4,20 -14,06 Tümosan Motor ve Traktör 4,62 -4,94 -39,13 Tüpraş 120,00 -1,96 11,26 Türk Hava Yolları 15,25 -4,45 -2,80 Türk Prysmian Kablo 1,69 -3,98 -32,49 Türk Telekom 3,80 -3,55 -40,99 Türk Traktör 35,74 -10,87 -49,30 Türker Proje Gayrimenkul 26,56 -0,97 -29,29 Ufuk Yatırım 1,10 -4,35 -64,17 Ulaşlar Turizm Yat. 1,08 -6,90 -36,84 Ulusoy Elektrik 15,38 -1,91 69,73 Ulusoy Un Sanayi 2,30 -3,77 -17,27 Umpaş Holding 0,61 -1,61 -3,17 Uşak Seramik 1,55 -4,32 -36,73 Utopya Turizm 3,85 -3,99 -14,25 Uzertaş Boya 0,66 1,54 -42,11 Ülker Bisküvi 15,81 0,83 -19,62 Ünye Çimento 3,54 -1,67 -3,90 Vakıf Fin. Kir. 2,00 17,65 23,50 Vakıf GMYO 2,21 -0,45 -12,07 Vakıf Yat. Ort. 2,96 19,84 108,45 Vakıflar Bankası 3,78 -4,06 -43,37 Vakko Tekstil 2,91 -5,52 -1,19 Vanet Gıda 3,66 -8,50 14,38 Verusa Holding 14,35 -1,44 -37,35 Verusaturk Girisim 3,21 -5,03 36,02 Vestel 5,72 -4,83 -24,44 Vestel Beyaz Eşya 11,67 -4,97 37,62 Viking Kağıt 1,13 -3,42 -5,83 Yapı Kredi Koray GMYO 1,79 -11,82 -22,84 Yapı ve Kredi Bank. 1,59 -2,45 -43,15 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,84 -1,73 16,09 Yataş 4,19 -4,56 -48,18 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,06 2,91 1,48 Yeni Gimat GMYO 8,18 0,37 -1,86 Yeşil GMYO 0,27 -3,57 -57,14 Yeşil Yapı 0,28 0,00 -72,55 Yeşil Yatırım Holding 10,24 -2,85 -36,00 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.434,70 9,38 34,94 Yonga Mobilya 7,22 0,14 141,77 Yünsa 4,27 -6,36 -5,11 Zorlu Enerji 1,24 -3,88 -21,52(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

