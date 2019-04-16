Carrefoursa, Kocaeli'de yeni marketini açtı

Alişan KOYUNCU/BAŞİSKELE(Kocaeli),(DHA) - CarrefourSA, Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde yeni süpermarketini hizmete sundu. CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, yaklaşık 2.5 milyon liralık yatırım yaptıklarını, kampanyalarla bölgedeki rekabette kendilerini hissettireceklerini söyledi.

CarrefourSA, süpermarket ağını genişletmeye devam ediyor. Başiskele Ovacık Mahallesi'nde 1000 metrekare satış alanına sahip ve 29 personelin görev yaptığı yeni süpermarket şubesi bugün yapılan açılışla müşterilerle buluştu. Açılışa CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, CarrefourSA Süper-Gurme-Mini Satış Genel Müdür Yardımcısı Ayten Engin Erçevik ve şirket yetkilileri katıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Kartallıoğlu ve Erçevik, market içerisinde gezerek ürünleri inceleyip, personelle sohbet etti.

CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, yaklaşık 2.5 milyon liralık yatırım yaptıklarını ifade ederek, "Biz burayı 1000 metrekare olarak açtık, yaklaşık 30 personelimiz çalışıyor burada. Bölgede toplam 6 mağazamız var ama bu sayıyı ve yatırımlarımızı artırmak istiyoruz. Bu mağazaya da takriben 2.5 milyon liralık civarında yatırım yaptık. İnşallah bu bölgede sayımız katlanarak artacak, bu bölgeye yatırım getirmeye devam edeceğiz.Çalışanlarımızın tamamı hep bu bölgeden istihdam edilmiş arkadaşlarımız dolayısıyla mutluyuz ve gururluyuz. Bu bölgenin en büyük mağazası bu. İnşallah çevre muhitlerde de bu büyüklükte mağazalar açacağız. CarrefourSA olarak bizim en büyük güçlerimizden bir tanesi müşterimize sahip çıkmamız ve çok iyi kampanyalarla hitap etmemiz. Dolayısıyla gerçekten bu mağazada da 10 bine yakın civarında uygun fiyatlı ürünümüz var. Çok agresif kampanyalarla bu bölgedeki rekabette kendimizi hissettiriyor olacağız" dedi.