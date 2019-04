Carrefoursa, Kocaeli'de yeni marketini açtı

TÜKETİCİNİN CEBİNE FAYDA SAĞLAYACAK ŞEKİLDE İMKANLAR SUNUYOR OLACAĞIZ

Amaçlarının tüketicinin cebine uygun kampanyalar yapmak olduğunu söyleyen CarrefourSA Süper-Gurme-Mini Satış Genel Müdür Yardımcısı Ayten Engin Erçevik ise, "Yeni mağazamızla hizmetinizdeyiz. Her türlü temel gıda ürünlerinin fazlasıyla CarrefourSA tecrübesiyle karşınızdayız. Aynı zamanda yeni süpermarket konseptimizi size burada sunmak istedik. Burada müşterilerimiz açısından en önemli fayda otoparklı, 1000 metrekare içerisinde hem taze sebze-meyve, et, şarküteri, balık, unlu mamulleri gibi her türlü ihtiyaçlarını bulabilecekleri gibi çeşitli ev gereçleriyle birlikte de ihtiyaç kalemlerini karşılayacakları bir adres olmak niyetindeyiz. CarrefourSA her zaman promosyonda adres oldu dolayısıyla yine İzmit'te de güçlü promosyonlarıyla tüketicinin cebine fayda sağlayacak şekilde onlara imkan sunuyor olacağız" diye konuştu.