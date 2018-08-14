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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'dan ABD mallarına boykot

FİNANS HABERLERİ  | 14.08.2018 17:04 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, "Bakanlık inşaatlarında ABD menşeili malzeme kullanılmayacak" açıklamasında bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'dan ABD mallarına boykot

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, konutta yeni kampanyaların düzeneleneceğini duyurdu.

Kurum, bakanlık olarak inşa edilecek yapılarda ABD menşeli inşaat malzemelerinin kullanılmayacağını açıkladı.

YENİ KAMPANYALAR YAPILACAK

Gayrimenkul sektörünü yakından ilgilendiren bir yol haritası üzerinde çalıştıklarını belirten Bakan Kurum, "Gayrimenkul sektörünün önde gelen temsilcileri, 15 Temmuz'da FETÖ'nün hain darbe girişiminin ardından, vatandaşlarımızın ev sahibi olması için önemli bir fedakarlık örneği gösterdiler. Bugün de ülkemize yönelik yürütülen bu ekonomik kuşatmaya karşı en güçlü şekilde mücadele edecekler ve yeni bir fedakarlık dönemini başlatarak vatandaşlarımızı mağdur etmeden uygun koşullarda konut sahibi yapacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Kurum, "Gayrimenkul sektörünü hareketlendirmek amacıyla uygun faiz oranları ve ödeme koşullarıyla yeni kampanyalar yapılacak. Bu kampanyanın ayrıntıları önümüzdeki günlerde açıklanacak." ifadesini kullandı.

Açıklamada, Bakan Kurum'un gelecek günlerde inşaat, inşaat malzemeleri ve gayrimenkul sektörü temsilcileri ile bir araya geleceği kaydedildi.

Kaynak: AA

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