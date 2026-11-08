'Tüm emeklileri kapsayacak' Bakan Işıkhan'dan emekli zammı mesajı

Emekli maaşlarına iyileştirme mesajlarının ardından çalışmalara dair açıklamalar ve değerlendirmeler gelmeye devam ediyor. Milyonlarca emekli, yeni yılda maaşlarında nasıl bir artış olacağını merakla beklerken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan önemli değerlendirmeler geldi.

"TÜM EMEKLİLERİMİZİ KAPSAYACAK, HAKKANİYETLİ VE ADİL BİR DÜZENLEME..."

Türkiye Gazetesi'nden Akif Bülbül'ün sorularını yanıtlayan Bakan Işıkhan'ın emekliler için yürütülen çalışmalarda temel amacın adalet ve hakkaniyet olduğunu vurguladığı aktarıldı. Işıkhan'ın emekli aylıklarına yapılacak düzenlemeler için farklı alternatiflerin değerlendirildiğini belirttiği kaydedilirken şu ifadeleri kullandığı aktarıldı: "Tüm emeklilerimizi kapsayacak, hakkaniyetli ve adil bir düzenlemeyi hayata geçirecek ve emekli aylıklarına yansıtacağız. Temel ilkelerimiz bu. Cumhurbaşkanımızın kabine toplantısı sonrasında ifade ettiği gibi, emeklilerimizin durumunu biraz daha iyileştirecek mali imkânları oluşturuyoruz."

Öte yandan Işıkhan'ın prim gün sayısı ve yaşın önemli unsurlar olduğunu ancak çalışmaların sürdüğünü kaydettiği, en düşük emekli aylığı konusunda ise geçmiş yıllarda olduğu gibi enflasyon ve yıl sonu enflasyon farklarının gözetileceğini bildirdiği belirtildi. Işıkhan'ın düzenlemede adaletin gözetilmesi gerektiğinin altını çizip çalışmaların devam ettiğini söylediği aktarıldı.