FİNANS

Çin İstanbul Başkonsolosu Wei: Bu hızla devam ederse 1 milyon sayısına 2-3 yıl içinde ulaşılır

FİNANS HABERLERİ  | 10.05.2019 12:56 | Son Güncelleme

Çin'den Türkiye'ye gelen turist sayısı her geçen yıl artarak devam ederken, Çin'in İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, 2-3 yıl içinde Türkiye'ye gelen Çinli turist sayısının 1 milyonu bulabileceğini söyledi. Wei, "Geçen yıl Türkiye'ye gelen Çinli turist sayısı 400 bin oldu.

Çin İstanbul Başkonsolosu Wei: Bu hızla devam ederse 1 milyon sayısına 2-3 yıl içinde ulaşılır

Gökhan Artan-Harun Uyanık / İstanbul, 10 Mayıs (DHA) -Çin'den Türkiye'ye gelen turist sayısı her geçen yıl artarak devam ederken, Çin'in İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, 2-3 yıl içinde Türkiye'ye gelen Çinli turist sayısının 1 milyonu bulabileceğini söyledi. Wei, "Geçen yıl Türkiye'ye gelen Çinli turist sayısı 400 bin oldu. Hemen hemen yüzde 60 gibi bir artış var.Bu hızlı artış devam ederse 2-3 yıl içinde 1 milyon Çinli turist hedefine ulaşılabileceğini tahmin ediyorum.Son dönemde de Türk vatandaşları arasında Çince öğrenen sayısında da artış var" dedi.

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu, Türkiye ile Çin arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, Çince öğreniminin yolunun açılması amacıyla Türk öğrencilere burs veriyor. 3 yılda bursu alan Türk öğrenci sayısı da 100'ü geçti. Üniversitesinde Çince'yi seçen öğrencilere verilen bursu son olarak 37 Türk öğrenci daha aldı. "Üçüncü Çin Başkonsolosu Bursu" alan öğrenciler sertifikalarını İstanbul'da bir otelde düzenlenen törenle aldı. Sertifika törenine İstanbul Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, Çin'in İstanbul Başkonsolosu Cui Wei ve akademisyenler katıldı.

"Türk insanı çok zeki hemen Çince öğrenebilir"

Çince'nin bilinen aksine zor bir dil olmadığını, çaba sarf edilmesi halinde kolayca öğrenilebileceğini dile getiren Çin'in İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, "Son dönemde Çince öğrenen Türk sayısında artış var. Türkler çok zekidir. Gayret sarf edersiniz sonuç alırsınız. Bu bursu üçüncü sefer veriyoruz. Bu bursu genel olarak Çince eğitim veren Türk öğrencilerine verilen bir burstur. Amacımız tabii ki uzun zamandır Çince eğitim alan Türk öğrencilerine teşvik etmek için bu bursu veriyoruz. Çin ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesi ve daha fazla insan kaynaklar adına bu bu bursu veriyoruz. 20 yıl önce bu kadar fazla Türkler Çince öğrenmiyordu. İmkan ve ihtiyaç o kadar fazla yoktu. Kuşak ve Yol insiyatifi ile burada bine yakın Çinli şirket bulunuyor. Çinli yöneticiler ile iyi bir ileşitim kurabilen Türk istihdamına ihtiyaç oluyor. Onun için de Çince öğrenmek isteyen Türk sayısı da artıyor. Bizden burs alan üniversitelerin sayısı 6'dan fazla" dedi.

1 milyon Çinli turist hedefi

Geçtiğimiz yıl 400 bin Çinli turistin Türkiye'ye geldiğini ve bu sayısının da yeni havayolu şirketlerinin uçuşlara başlamasıyla artacağını ifade eden Çin'in İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, " Hemen hemen yüzde 60 gibi bir artış var. Türkiye'de son 2 yıldaki gibi kamu güvenlik konusunda çok istikrarlı bir şekilde olduğu zaman turistler de geliyor. Bir yıl da yüzde 60 varsa tahminimce 2-3 yıl içinde 1 milyon Çinli hedefine ulaşılabileceğini tahmin edyorum.Çin'in ortasındaki Wuhan'dan da Chines Southern de seferlere başlıyor" diye konuştu.

"Çin artık bize uzak değil"

Törende bir konuşma yapan İstanbul Vali Yardımcısı İsmail Gültekin ise, "Çin uzak mı bizim için artık uzak değil. İpekyolu yıllar önce iki ülkeyi birleştirmişti şimdi stratejik projelerle, Bir Kuşak, Bir Yol projesi ile iki ülkenin hedefleri, çıkarları menafaatleri, bir araya getirilip birlikte bu hedef doğrultusunda yürüme çalışmaları yapılıyor" dedi ve ekledi: Biz bu projenin Türkiye ayağı olarak, İstanbul şehri olarak her türlü iş birliğine Çin ile geliştirmeye çalışıyoruz. THY dışında Çinli iki havayolu şirketinin de doğrudan uçuşlara başlamış olmasından çok büyük mutluluk duyuyoruz. 2019'a Çinli turist sayısı olarak çok iyi başladık. İlk üç aylık veriler de bu artışın devam edeceğini gösteriyor. Dolayısıyla ulaşımdaki kolaylıklar başka ilişkilerin gelişmesine ve turizm başta olmak üzere gelişmesine yol açıyor. Çok sayıda Çinli firmanın da yatırım merkezi olarak İstanbul'u belirlemiş olmaları bu ilişkilerin pozitif bir şekilde ivme kazanmasına katkı sağlıyor. Bu ilişkiler geliştikçe bizim ihtiyacımız olan her iki dile hakim kişiler. Şu an Çince rehber sayımız son derece yetersiz. firmalarımızın çince türkçe bilen eleman ihtiyacı açık bir şekilde gözüküyor. böyle derin ve büyük bir medeniyetin ne düşündüğüün ne yaptğını bilmeden o işi yapmanın mümkün olmadığını görüyoruz"

"Çince'yi seçtiğimiz için memnunuz"

"3. Çin Başkonsolosu Bursu" alan Türk öğrenciler de Çince öğrenmekten dolayı mutlu olduklarını söylediler. Burs alan öğrencilerden Beyzanur Güdürü, "Çince anlamlı bir uzun geçmişi olan bir dil. Ben bir arkadaşın vesilesiyle Çince'yi seçtim. Sıkı bir eğitim sürecinden sonra 1-2 ay içerisinde kendini ifade edebilir" dedi. Tuğba Köroğlu ise, "Çince seçmeli dersimiz. Bir arkadaşımız önermişti Çin tarihine meraklıyım. Çin'e gidip yüksek lisans yapmak istiyorum. Bu yüzden seçtim şu an konuşabiliyorum" diye konuştu. Sena Sevinç, "Dil öğrendikçe oranın kültürünü de öğreniyoruz" dedi. Hakan İmal ise şunları söyledi: "Çince serüveni benim için çok yeni.Daha birkaç ay önce başladı. Çin'in derin bir tarihi olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden Çin diline çok ilgiliyim. Çin'de yüksek lisans yapmayı hedefliyorum. O yüzden Çince öğrenmeye başladım"(Fotoğraflı)

Çin İstanbul Başkonsolosu Wei: Bu hızla devam ederse 1 milyon sayısına 2-3 yıl içinde ulaşılırÇin İstanbul Başkonsolosu Wei: Bu hızla devam ederse 1 milyon sayısına 2-3 yıl içinde ulaşılırÇin İstanbul Başkonsolosu Wei: Bu hızla devam ederse 1 milyon sayısına 2-3 yıl içinde ulaşılırÇin İstanbul Başkonsolosu Wei: Bu hızla devam ederse 1 milyon sayısına 2-3 yıl içinde ulaşılır

PARTNERYatak odanızın kokusu hangi mesajı veriyor?Yatak odanızın kokusu hangi mesajı veriyor?
Koç Holding'den ilk çeyrekte 34.3 milyar lira konsolide ciroKoç Holding'den ilk çeyrekte 34.3 milyar lira konsolide ciro
Bodrum'da, lüks yat fuarıBodrum'da, lüks yat fuarı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul seçimiyle ilgili Avrasya Araştırma'dan açıklama!

İstanbul seçimiyle ilgili Avrasya Araştırma'dan açıklama!

Sarıgül’den adaylık açıklaması!

Sarıgül’den adaylık açıklaması!

KAP'a bildirdiler! Dev bankanın adı değişiyor

KAP'a bildirdiler! Dev bankanın adı değişiyor

ABD'den Çin'e ek gümrük vergisi!

ABD'den Çin'e ek gümrük vergisi!

Akaryakıta zam geldi! Fiyatlara yansıyacak mı?

Akaryakıta zam geldi! Fiyatlara yansıyacak mı?

Resmen açıkladı! Seçimden sonra...

Resmen açıkladı! Seçimden sonra...

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda...

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AVM'lerde ziyaret yüzde 2.9 düştü, ciro yüzde 22.2 yükseldi

AVM'lerde ziyaret yüzde 2.9 düştü, ciro yüzde 22.2 yükseldi

Makine ihracatı yüzde 6.5 arttı, birim fiyatı yüzde 10 düştü

Makine ihracatı yüzde 6.5 arttı, birim fiyatı yüzde 10 düştü

Koç Holding'den ilk çeyrekte 34.3 milyar lira konsolide ciro

Koç Holding'den ilk çeyrekte 34.3 milyar lira konsolide ciro

Bodrum'da, lüks yat fuarı

Bodrum'da, lüks yat fuarı

Sabancı Holding’in satışları ilk çeyrekte yüzde 32 arttı

Sabancı Holding’in satışları ilk çeyrekte yüzde 32 arttı

SPM: Şubat 2019 döneminde işsizlik yüzde 14.9 olabilir

SPM: Şubat 2019 döneminde işsizlik yüzde 14.9 olabilir

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.