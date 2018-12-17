En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,91 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu”, yüzde 2,32 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,11 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013416 -2,91 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 57,287265 -2,32 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,029952 -2,11 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,035345 -2,09 Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,061087 -2,02 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,229903 -1,98 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 16,907564 -1,88 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,926698 -1,77 Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,153260 -1,75 İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,028524 -1,73 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

