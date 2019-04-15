En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,21 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)”, yüzde 1,20 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" ve yüzde 1,19 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,089280 -1,21 Tacirler Portföy Değ. Fon 1,001225 -1,20 İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,045561 -1,19 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,048366 -0,62 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,415196 -0,59 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,105730 -0,58 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,316418 -0,45 QNB Finans Portföy Altın BYF 21,489725 -0,42 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,097399 -0,42 ING Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,605344 -0,41(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

