"Grip her yıl dünya çapında ortalama 500 bin insanın ölümüne neden oluyor"

İSTANBUL(AA) - Medicana Çamlıca Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Kadir Göktürk, gribin her yıl dünya çapında ortalama 500 bin insanın ölümüne neden olduğunu belirterek, "Grip enfeksiyonunun etkeni, influenza A, B ve C olmak üzere üç ayrı tipte sınıflandırılan virüslerdir. İnsanlarda en sık hastalık yapan tipler influenza A ve B'dir." ifadesini kullandı.

Göktürk, yaptığı yazılı açıklamada,

gribin nedenleri, belirtileri ve tedavisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yaşamı tehdit eden bulaşıcı hastalıklardan biri olarak kabul edilen ve solunum yollarının akut viral enfeksiyonu olan gribin her yıl dünya çapında ortalama 500 bin insanın ölümüne neden olduğunu belirten Göktürk, bazı ülkelerde gribin her yıl nüfusun yüzde 40'ını etkileyebildiğini bildirdi.

Göktürk, "Grip enfeksiyonunun etkeni, influenza A, B ve C olmak üzere üç ayrı tipte sınıflandırılan virüslerdir. İnsanlarda en sık hastalık yapan tipler influenza A ve B'dir." ifadelerini kullandı.

Gribin, her yıl genellikle ekim ve mayıs ayları arasında yayılım gösteren bulaşıcı bir hastalık olduğuna dikkati çeken Göktürk, "Grip virüsleri esas olarak, virüsü taşıyan kişiden konuşma, hapşırma veya öksürme sırasında havaya saçılan damlacıkların solunmasının yanı sıra yakın temas ile bulaşır ve yayılır. Grip olan kişilerle aynı ortamda bulunmak (bir metre çapındaki alan) temas olarak kabul edilmektedir. Virüs bulaştığı yüzeylerde 2-8 saat boyunca canlılığını koruyabilir. Herkese grip bulaşabilir. Grip aniden başlar ve birkaç gün sürebilir." değerlendirmesinde bulundu.