Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,577422 -2,51 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,409519 -1,65 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,170358 -1,48 Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,020506 -1,11 QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 134,774453 -1,03 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,035632 -0,17 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,236089 -0,13 Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,018071 -0,07 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Taaleri Portföy Değ. Fon 0,569371 -1,13 Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu 29,295818 -0,72 İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon 0,021478 -0,64 Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,005755 -0,36 Vakıf Portföy İki. Değ. Fon 126,852185 -0,04 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu 0,014324 -0,29 Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu 0,031035 -0,26 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,952298 -0,16 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,025570 -0,09 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,038830 -0,02(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)