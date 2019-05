Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,061189 -0,84 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,039525 -0,76 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,052758 -0,74 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 6,016057 -0,72 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 6,046131 -0,65 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023286 -1,68 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023874 -1,08 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,057009 -0,71 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,031070 -0,55 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,553425 -0,19 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 61,127897 -1,22 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,027483 -0,82 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,795660 -0,61 Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,018546 -0,48 Yapı Kredi Port. BİST100 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,414076 -0,42 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,008641 -0,54 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,453918 -0,44 Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,198651 -0,42 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,070428 -0,36 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,313188 -0,34 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,034326 -0,88 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,083708 -0,80 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022549 -0,77 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,038328 -0,75 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,194146 -0,73 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,036100 -0,93 TEB Portföy Altın Fonu 0,061044 -0,90 HSBC Portföy Altın Fonu 2,220999 -0,89 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,025182 -0,89 Fiba Portföy Altın Fonu 0,021462 -0,89