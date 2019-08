Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,196532 -0,10 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,671482 -0,06 QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 151,553522 -0,02 Strateji Portföy Borç. Araç. Fonu 0,017828 -0,02 TEB Portföy Borç. Araç. Fonu 17,988562 -0,02 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,516080 -0,14 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,312940 -0,12 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,678379 -0,07 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 34,518552 -1,35 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,898485 -1,34 Ak Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,065892 -1,28 Yapı Kredi Port. Bir. His .Sen. Fonu (HSYF) 1,237890 -1,26 HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF) 0,092882 -1,19 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,703893 -0,71 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,248953 -0,66 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,562203 -0,50 Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,006192 -0,50 ICBC Turkey Portföy İki. Değ. Fon 0,100723 -0,43 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,302910 -0,08 Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu 0,015462 -0,06 Bizim Portföy Bir. Kira Sert. Katılım Fonu 0,013076 -0,05 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,882892 -0,01(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)