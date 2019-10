Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 561,350036 -0,32 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,026032 -0,19 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 69,883830 -0,49 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 61,672070 -0,43 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,036544 -0,42 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,076467 -0,50 Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu 0,017645 -0,05 Qinvest Portföy Değ. Fon 0,055032 -0,04 Aura Portföy Değ. Fon 0,644013 -0,02 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,026424 -0,03 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 21,520764 -1,66 QNB Finans Portföy Altın BYF 24,955237 -0,62(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)