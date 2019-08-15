FİNANS

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 15.08.2019 14:39 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,050884 0,63 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,035140 0,60 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 528,839332 0,57 ING Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 2,115522 0,50 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 5,481715 0,47 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013535 4,20 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020388 1,20 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025301 0,41 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,222907 0,27 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,447372 0,27 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Global Md Portföy İki. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 0,026025 1,32 Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 52,144080 1,21 QNB Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,478526 0,92 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,591319 0,88 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,055000 0,76 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 1,264243 2,93 Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 6,745275 0,97 QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon 0,019240 0,72 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,359085 0,64 Qinvest Portföy Değ. Fon 0,052790 0,63 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,026780 0,80 Albaraka Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,183933 0,43 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,036300 0,38 Ziraat Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,415073 0,36 Albaraka Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,169988 0,34 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 19,759572 1,53 QNB Finans Portföy Altın BYF 23,834467 1,24 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 239,040341 1,23 İş Portföy Altın Fonu 0,029594 0,37 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,038184 0,35 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,020335 0,32 Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,056155 0,31 Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,602793 0,31 ICBC Turkey Portföy Para Piyasası Fonu 19,495280 0,31 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,052852 0,30(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Kazı çalışmalarında bulundu! İlk kez onlar kullanmışKazı çalışmalarında bulundu! İlk kez onlar kullanmış
Betam: İnşaatta istihdam kaybı 691 bine ulaştıBetam: İnşaatta istihdam kaybı 691 bine ulaştı
DASK’ın hedefi tüm konutları zorunlu deprem sigortalı yapmakDASK’ın hedefi tüm konutları zorunlu deprem sigortalı yapmak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fon piyasası Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

En Çok Okunan Haberler

Karısının bikinili pozuna bakın ne yazdı

Karısının bikinili pozuna bakın ne yazdı

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Sigarada vergi artışı!

Sigarada vergi artışı!

İlçe doldu taştı: 25 katı misafir ağırladık

İlçe doldu taştı: 25 katı misafir ağırladık

Apartman aidatları için önemli uyarı

Apartman aidatları için önemli uyarı

İşsizlik rakamları açıklandı

İşsizlik rakamları açıklandı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Dolarda son durum... 19 Temmuz dolar kuru

Dolarda son durum... 19 Temmuz dolar kuru

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

3 milyar lirayı cebimizde taşıyoruz

3 milyar lirayı cebimizde taşıyoruz

Dolar almak mantıklı mı?

Dolar almak mantıklı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
DİSK-AR: Geniş tanımlı işsiz sayısı bir yılda 1.18 milyon kişi arttı

DİSK-AR: Geniş tanımlı işsiz sayısı bir yılda 1.18 milyon kişi arttı

Betam: İnşaatta istihdam kaybı 691 bine ulaştı

Betam: İnşaatta istihdam kaybı 691 bine ulaştı

DASK’ın hedefi tüm konutları zorunlu deprem sigortalı yapmak

DASK’ın hedefi tüm konutları zorunlu deprem sigortalı yapmak

Hasadı yapılan fındığın zorlu yolculuğu

Hasadı yapılan fındığın zorlu yolculuğu

İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi Temmuz’da 51.3’e geriledi

İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi Temmuz’da 51.3’e geriledi

TÜİK- İşsizlik yüzde 12.8'e, tarım dışı işsizlik yüzde 15'e çıktı (2)

TÜİK- İşsizlik yüzde 12.8'e, tarım dışı işsizlik yüzde 15'e çıktı (2)

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.