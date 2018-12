Türkiye'nin deniz yetki alanlarındaki kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetlerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının "Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri Yönetmeliği" Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, Türkiye'nin deniz yetki alanlarında, Türk Boğazları Bölgesinde, kanallarda ve iç sularda kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetlerine ilişkin usul ve esaslar yönetmelik kapsamında olacak. Askeri gemiler ve askeri tesisler kapsam dışında tutulacak.

Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü adına kılavuzluk ve/veya römorkörcülük hizmetleri verebilmek için tüm kuruluşların faaliyet lisansı alması gerekecek.

- Faaliyet lisansı sınıfları

Teknik, mali ve idari yeterlikleri sağlamaları kaydıyla, verebileceği hizmetin sınırlarını tanımlayan A, B ve C sınıfı faaliyet lisansı verilecek.

A sınıfı faaliyet lisansına sahip kuruluşlar bütün hizmet sahalarında, B sınıfı faaliyet lisansına sahip kuruluşlar B ve C hizmet sahalarında, C sınıfı faaliyet lisansına sahip kuruluşlar ise yalnız C hizmet sahalarında hizmet sunabilecek.