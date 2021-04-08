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Nakdi ücret desteğine zam mı gelecek? Ücretsiz izin parasına zam mı geliyor?

FİNANS HABERLERİ  | 08.04.2021 10:19 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını sürecinde işveren ve işçilere destek olunması için ödenen nakdi ücret desteği ve ücretsiz izin parası ile ilgili yeni bir gelişme yaşanıyor. Meclis'e sunulan Torba Yasa Tasarısı ile salgın sebebiyle verilen desteklerde ve çalışma hayatında önemli düzenlemeler getiriliyor…

Salgından dolayı ücretsiz izne çıkarılanlara verilen ücretsiz izin desteği yani diğer bir isimle nakdi ücret desteğinin miktarının artırılacağı öğrenildi. Mart 2020’de başlayan salgın süreciyle nisan ayında işveren tarafından ücretsiz izne çıkarılan, kısa çalışma ödemeni ve işsizlik maaşından faydalanamayanlara verilen ücretsiz izin parasına zam gelecek…

Nakdi ücret desteğine zam mı gelecek?

2020 yılı mart ayı itibarıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının başlamasıyla nisan ayında işveren tarafından ücretsiz izne çıkartılan, kısa çalışma ödeneğinden ve işsizlik maaşından faydalanamayanlara ücretsiz izinde oldukları ve işsiz kaldıkları süre boyunca devlet tarafından günlük 39.24 Türk lirası ödeme yapılıyordu.
2021’in başında bu tutar 47.70 Türk lirasına, aylık da 1.420 Türk lirasına çıkartıldı. Şimdi ise Torba Kanunla bu tutar, günlük 50 Türk lirasına çıkartılıyor. Bu şekilde ücretsiz izinde olanlara aylık bin 500 Türk lirası ödenecek.
İşte Hürriyet'ten Noyan Doğan'ın 8 Nisan tarihli yazısının devamı…

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Torba Yasa ile özellikle, Kovid-19’da kısıtlamalar sebebiyle zorluk çeken ve hemen hemen 3 milyona yakın kişinin istihdam edildiği içecek, yiyecek sektöründe faaliyetlerini sürdüren işyerlerine ayrı bir destek geliyor.
Yiyecek, içecek sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde 2021’in mart ayında sigortalı çalışıp da işvereni tarafından ücretsiz izne ayrılan ve ücretsiz izinde olduğu süre içinde nakdi ücret desteğinden yararlanamayan çalışanlara günlük 50 lira ödeme yapılacak.
Bir anlamda bu çalışanlar nakdi ücret desteğinden yararlandırılacak. Ancak bu ödeme nisan ve mayıs ayları için yapılacak. Yani, yeme ve içme sektöründe çalışıp da ücretsiz izne çıkartılıp, hiçbir destek alamayan çalışanlara; nisan ve mayıs aylarında aylık 1.500 lira nakdi ücret desteği ödenecek.
Yiyecek, içecek sektörüne destek bu kadarla da sınırlı değil. Torba tasarının yasalaşması halinde, yine yiyecek ve içecek sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde bu yılın mart ayında sigortalı olarak çalışan ve nisan, mayıs aylarında da ücretsiz izne çıkarılmayıp da çalışmaya devam edenlerin sigorta primleri devlet tarafından karşılanacak.
Bu çerçevede nisan ve mayıs ayları için prime esas kazancın alt sınırı olan 3.577 lira üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı -ki, bu da 1.341 lira ediyor- İşsizlik Sigortası Fonu’ndan ödenecek.
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