Petrol Ofisi'nin Halkalı ve Üsküdar istasyonları hizmete girdi

Petrol Ofisi, Halkalı ve Üsküdar'da iki yeni akaryakıt istasyonu hizmete açtı.

Şirketten yapılan açıklamada, Petrol Ofisi tarafından aynı gün gerçekleştirilen iki açılışla Halkalı ve Üsküdar istasyonlarının hizmete alındığı belirtildi.

İstasyonların, Petrol Ofisi CEO'su Selim Şiper, Petrol Ofisi Perakende Direktörü Yiğit Meral ve yöneticilerin de katıldığı ilk açılışla Halkalı İstasyon Caddesi üzerinde, ikinci açılışla da Üsküdar Barbaros Mahallesi Dr. Eyüp Aksoy Caddesi üzerindeki istasyonların hizmete açıldığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şiper, her alanda eş zamanlı önemli bir gelişim süreci yürüttüklerini ifade ederek, "Petrol Ofisi Türkiye'nin en büyük şirketlerinden ve en önemli değerlerinden biri konumunda. Böylesine büyük, güçlü ve köklü bir yapıda birçok alanda birden bir gelişim süreci yürütmek, elbette ki kolay değil. O nedenle bu gelişimin, hazırlık aşaması dahil her sürecinde büyük bir titizlikle hareket ediyoruz ve elbette ki her adımımızı sektör liderine, adına yakışır şekilde atıyoruz. Petrol Ofisi olarak, gerek büyümede, gerek ürün ve hizmetlerimizde, kısacası her alanda ve attığımız her adımda, sektör lider olmanın verdiği misyon ve sorumluluk anlayışı ile hareket ediyoruz. Aynı yaklaşımı, Türkiye'nin en büyüğü olan istasyon ağımızı genişletirken de sergiliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.