"Ramazanda spekülatif fiyat artışı iddiası gıda sektörüne haksızlık"

DENİZ ÇİÇEK - Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Tezel, ramazanda gıda ürünlerinde spekülatif fiyat artışları yapıldığı iddialarının sektöre haksızlık olduğunu belirterek, "Girdilerdeki artış dolayısıyla gıdada fiyat artıyor ama son üründe girdi maliyetlerinden daha yüksek bir artış olmuyor. Bilakis, gıda tüketicisini koruyan bir tavırla her zaman fiyat politikalarını geliştiriyoruz." dedi.

Tezel, AA muhabirine, "ramazan ayı öncesi gıda sektöründe spekülatif fiyat artışı yapıldığı" iddialarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bir süredir enflasyon trendi nedeniyle gıda sektörünün haksız eleştiriye uğradığını savunan Tezel, girdi fiyatlarındaki artış nedeniyle gıda ürünlerinin pahalandığını söyledi.

Tezel, son üründe girdi maliyetlerinden daha yüksek bir artış olmadığına işaret ederek, "Bilakis, gıda tüketicisini koruyan bir tavırla her zaman fiyat politikalarını geliştiriyoruz. Piyasada SETBİR üyesi ve ciddi markalara sahip sanayici her zaman bu sorumluluğu üstleniyor. Açık pazarda, kayıt dışında ne oluyor, bilemiyoruz. Aslında o tarafa dikkati çekmek lazım. Kayıt dışında, denetlenemeyen kısımda oluyor bu iş. Biz zaten ekonomi yönetimi, tüketicimiz, market zincirleri ve tüketim noktalarımız tarafından gözetim altındayız. Bizim taraf fiyat açısından zaten her şekilde denetleniyor. Gıda sektörüne çok da haksızlık etmemek lazım." diye konuştu.