FİNANS

The Digital Exchange’den AVM’lere özel dijital pazarlama platformu

FİNANS HABERLERİ  | 18.03.2019 12:23 | Son Güncelleme

Türkiye’nin önde gelen teknoloji hizmet şirketlerinden Digital Exchange, AVM sektörünü potansiyel müşterilerine ulaştıran yeni dijital pazarlama platformunu piyasaya sundu.

The Digital Exchange’den AVM’lere özel dijital pazarlama platformu

İstanbul, 18 Mart (DHA) - Türkiye’nin önde gelen teknoloji hizmet şirketlerinden Digital Exchange, AVM sektörünü potansiyel müşterilerine ulaştıran yeni dijital pazarlama platformunu piyasaya sundu.
Yapay zeka teknolojisinin kullanıldığı ve tamamını Türk yazılımcıların geliştirdiği dijital platform TheADX’in, mağazalarıyla birlikte yurt içinde ve yurt dışında yerleşik tüm AVM’lere satış hacimlerini artıran alternatif bir pazarlama sunduğu belirtilirken, Digital Exchange CEO’su Emrah Pamuk, “AVM’ler bu yeni dijital platform üzerinden kente, ilçeye hatta mahalleye odaklı hedefleme yaparak potansiyel müşterilerine ulaşabiliyor ve onlara özel kampanyalar düzenleyebiliyorlar” dedi.
TheADX’in stratejik ortağı Digital Exchange, gerçek zamanlı bir talep yönlü platform olan DSP (Demand Side Platform) üzerinden, tüm dünyada AVM’leri potansiyel müşterileri ile buluşturuyor.

Potansiyel müşterilere ulaşmanın dijital yolu

AVM’ler standart 5 kilometre yarıçapından başlayarak TheADX platformu üzerinden seçecekleri büyüklükteki bir alan üzerinde yaşayan potansiyel müşterilerine kolayca ulaşabiliyorlar. “Alışveriş Yoğunluğu Algoritması” ve “Yaşam Yoğunluğu Algoritması” seçeneklerinin kullanıldığı uygulamada veriler analiz edilerek medya satın alımlarını daha hızlı ve akıllı hale getiriyor ve hedef kitleye özel dijital planlama yapma imkanı sağlıyor.

AVM’lere rekabette üstün olma avantajı

AVM sektörünün Türkiye’de son 15 yılda hızla büyüdüğünü ve bu büyümenin gelecek yıllarda da devam edeceğini belirten Emrah Pamuk, “TheADX platformu, AVM’lerin potansiyel müşterilerine hızla ulaşmalarını ve bu yolla onlara rekabette üstün olma avantajı sağlıyor” dedi.
Türkiye’de ilk kez AVM sektörünün kullanımına sundukları TheADX ile dikey pazarlamayı hedeflediklerini vurgulayan Emrah Pamuk, platformun yapay zeka ile geliştirilen aynı zamanda programatik bir reklam teknolojisi olduğunu vurguladı:
“Dijital alana yatırım yapan, potansiyel müşterilerine ulaşarak onlara özel kampanyalar düzenlemek isteyen her sektör ve marka, TheADX platformunu kullanmayı gündemine almaktadır.”

Sırada turizm ve eğitim sektörü var

TheADX platformunu, AVM sektöründen sonra turizm ve eğitim sektörüne açacaklarını söyleyen Pamuk, şu değerlendirmeyi yaptı:
“AVM ya da AVM içindeki mağazalarda ürün arayan müşterilerin karşısına direkt olarak banner, video veya dinamik banner ile çıkan platform, potansiyel müşteriye ulaşmak için tam bir nokta atışı yapıyor. Harita teknolojisine dayalı sistemi sayesinde platform; Avrupa dahil, dünyanın her ülkesindeki AVM veya mağaza zincirleri için kullanılmaktadır.”

Programatik reklamcılığın yükselen eğilimi

Programatik reklamcılığın son yıllarda yükselen eğilimine dikkati çeken Pamuk, TheADX’in aynı zamanda Programatik Reklam Satınalma Platformu olarak da hizmet verdiğini söyledi ve “Programatik reklamcılık, teknolojiyi kullanarak veriyi analiz ediyor, reklam satın alımını hızlı ve efektif hale getiriyor” dedi. (Fotoğraflı)

PARTNER Ünlü yıldız çöp atmaya iç çamaşırıyla gidince... Ünlü yıldız çöp atmaya iç çamaşırıyla gidince...
PİYASALARPİYASALAR
Yüksek teknoloji şirketleri kapanma noktasındaYüksek teknoloji şirketleri kapanma noktasında
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Çocuk parkında enişte dehşeti!

Çocuk parkında enişte dehşeti!

Dikkat! Dolarda gözler bu verilerde...

Dikkat! Dolarda gözler bu verilerde...

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Altında gözler bu verilerde!

Altında gözler bu verilerde!

iPhone fiyatlarını ne zaman düşürecek?

iPhone fiyatlarını ne zaman düşürecek?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TİM, Doğu Anadolu toplantısını Erzurum’da yaptı

TİM, Doğu Anadolu toplantısını Erzurum’da yaptı

KKTC turizmi de düğün yapıyor, Ada’ya düğün için akın var

KKTC turizmi de düğün yapıyor, Ada’ya düğün için akın var

PİYASALAR

PİYASALAR

Yüksek teknoloji şirketleri kapanma noktasında

Yüksek teknoloji şirketleri kapanma noktasında

Konut satışları Şubat ayında yıllık yüzde 18.2 azaldı (2)

Konut satışları Şubat ayında yıllık yüzde 18.2 azaldı (2)

TÜRSAB/Bağlıkaya: KKTC turlarına kredi kartına 12 taksit geliyor

TÜRSAB/Bağlıkaya: KKTC turlarına kredi kartına 12 taksit geliyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.