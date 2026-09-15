Motorine büyük zam geldi: 15 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları

Motorin zammı son dakika... Akaryakıt ürünlerinden motorine büyük bir zam geldi. Pompaya yansıyan zamla beraber doğu illerinde motorin fiyatları 100 TL'ye çok yaklaştı. Peki, benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu? Motorin fiyatı, benzin fiyatı ve LPG fiyatı 15 Eylül 2026 Salı ne kadar? İşte motorin zammı ve İstanbul, Ankara, İzmir 15 Eylül 2026 Salı güncel akaryakıt fiyatları...

MOTORİNE ZAM GELDİ

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki hareketlilikle akaryakıt fiyatlarında yükseliş devam ediyor. Son olarak motorine 6,62 TL zam geldi. Fiyat artışı gece yarısından itibaren tabelalara yansıdı.

Motorin fiyatları İstanbul'da 95 TL'yi aşarken doğu illerinde ise 100 TL'ye yaklaştı.

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (15 EYLÜL 2026 SALI)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 80.26 TL

Motorin: 95.60 TL

LPG: 34.99 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 80.12 TL

Motorin: 95.46 TL

LPG: 34.39 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 81.25 TL

Motorin: 96.75 TL

LPG: 35.09 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 81.52 TL

Motorin: 97.02 TL

LPG: 34.99 TL