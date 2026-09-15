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Son dakika | Fiyat manipülasyonuna dev operasyon! 41 firma yöneticisi için gözaltı kararı

Son dakika haberi: Yaş sebze ve meyve piyasasında fiyatların manipüle edildiği iddiasıyla düğmeye basıldı. 41 büyük dağıtıcı firmanın 41 yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi ve 22 ilde 109 adrese eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Son dakika | Fiyat manipülasyonuna dev operasyon! 41 firma yöneticisi için gözaltı kararı
Mehmet Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: Tarladan markete uzanan fiyat zinciri mercek altına alındı. Yapılan incelemelerde bazı büyük tedarikçilerin ürün arzını düşük, maliyetleri ise yüksek göstererek fiyatları yukarı çektiği ve haksız kazanç sağladığı iddia edildi. Soruşturma kapsamında 41 firma yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "41 büyük dağıtıcı firmanın 41 şüpheli yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi; 22 ilde toplam 109 iş yeri ve ikamette eş zamanlı arama başlatıldı" açıklaması yaptı.

Son dakika | Fiyat manipülasyonuna dev operasyon! 41 firma yöneticisi için gözaltı kararı 1

Gürlek'in paylaşımı şu şekilde:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; üreticimizin emeğini, vatandaşımızın bütçesini ve piyasanın adil işleyişini korurken, fiyatları manipüle ederek haksız kazanç sağlayan ve ekonomik düzeni bozan suçlarla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

1000'DEN FAZLA ÇİFTÇİNİN BEYANI ALINDI

Bu çerçevede İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmada, “tarladan markete fiyat yolculuğu” mercek altına alındı. Ticaret Bakanlığımızdan Hal Kayıt Sistemi, Tarım ve Orman Bakanlığımızdan Çiftçi Kayıt Sistemi verileri temin edildi; Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca kapsamlı rapor hazırlandı. Yaklaşık 1.029 çiftçinin beyanına başvurularak ürünlerin üreticiden hangi bedelle çıktığı ve tedarikçilere hangi şartlarda ulaştığı incelendi.

Son dakika | Fiyat manipülasyonuna dev operasyon! 41 firma yöneticisi için gözaltı kararı 2

SEBZE VE MEYVEDE FİYAT OYUNU TESPİT EDİLDİ

Yapılan incelemelerde, hallerin büyük tedarikçileri konumundaki bazı firmaların piyasadaki hâkimiyetlerini kullanarak ürün arzını olduğundan düşük, maliyetleri ise gerçeğinden yüksek gösterdikleri; sahte müstahsil makbuzları düzenleyerek gerçeğe aykırı maliyet oluşturdukları ve bu yöntemlerle yaş sebze ve meyve piyasasında fiyatları yukarı yönlü manipüle ederek haksız kazanç sağladıkları yönünde tespitlere ulaşıldı.

Son dakika | Fiyat manipülasyonuna dev operasyon! 41 firma yöneticisi için gözaltı kararı 3

"41 BÜYÜK DAĞITICI FİRMANIN 41 ŞÜPHELİ YÖNETİCİSİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI"

Bu kapsamda; fiyatları etkileme, Vergi Usul Kanunu’na muhalefet, belgede sahtecilik ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları yönünden yürütülen soruşturmada, 41 büyük dağıtıcı firmanın 41 şüpheli yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi; 22 ilde toplam 109 iş yeri ve ikamette eş zamanlı arama başlatıldı.

Soruşturmayı büyük bir titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, operasyonları gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze; soruşturmaya veri, analiz ve raporlarıyla katkı sunan Hazine ve Maliye Bakanlığımıza, Tarım ve Orman Bakanlığımıza ve Ticaret Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz.

Tarladan sofraya uzanan zincirin hiçbir aşamasının üreticimizin emeği ve vatandaşımızın bütçesi üzerinden haksız kazanç kapısına dönüştürülmesine müsaade edilmeyecektir!"

Son dakika | Fiyat manipülasyonuna dev operasyon! 41 firma yöneticisi için gözaltı kararı 4

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Anahtar Kelimeler:
meyve Sebze Akın Gürlek
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Okuyucu Yorumları 15 yorum
isimleri açıklayın hepsini kapatın bir daha ticaret yapmasınlar
yani değişecek mi birşey onu söyleyin, yarın geri salınırlar. Sonuç lazım piyasa düşecek mi? Sözde 2 haneli enflasyon piyasada ayrı enflasyon kimse işini çeviremiyor kepenpk kapatan insan dolu
şu tüik e de el atsanız size zahmet evrakta sahtecilik almış başını hidiyor her altı ayda bir
şimdi sana 41 kere maşallah mı diyelim. vallahi demem billahi demem. çünkü senin mensubu olduğum yapının eseridir senin sözde düzeltiyorum dediğin şeyler...
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