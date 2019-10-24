FİNANS

THY İsrail pazarında tüm zamanların yolcu rekorunu kırdı

FİNANS HABERLERİ  | 24.10.2019 10:43 | Son Güncelleme

TÜRK Hava Yolları (THY) İsrail pazarında 8 ayda taşıdığı 862 bin yolcu ile tüm zamanların rekorunu kırdı.

TÜRK Hava Yolları (THY) İsrail pazarında 8 ayda taşıdığı 862 bin yolcu ile tüm zamanların rekorunu kırdı. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 6.76 İsrail pazarında yolcusu artan ve özellikle transit yolcu sayısı ile dikkat çeken THY, İsrail havayolu şirketlerini de geride bıraktı. İsrail'den en çok yolcuların uçtuğu ülke de Türkiye oldu.

Türk Hava Yolları bu yılın 9 ayında toplam 18 milyon 239 bin transit yolcu taşırken, özellikle 9 ayda İsrail pazarında transit yolcusu da arttı. Türkiye'ye gelen İsrailli turist sayısı 8 ayda geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artış ile 378 bine yükselirken, Türk Hava Yolları da transit yolcular da dahil İsrail pazarında tüm zamanların yolcu rekorunu kırdı. İsrail'den en çok uçulan ülke de Türkiye oldu. Türk Hava Yolları 9 ayda İsrail hattında yüzde 6.76 artışla 862 bin yolcu taşımasıyla birçok İsrailli havayolu şirketini ve özellikle son dönemde pazarda yolcusu artan Rus Aeroflot'a da fark attı.Özellikle THY'nin uzun uçuşlarında Tel Aviv çıkışlı transit yolcuları arttı. İsrail pazarında Türk Hava Yolları dışında Pegasus Havayolları da hatırı sayılır yolcu taşıyor.Pegasus Havayolları 9 ayda 426 bin yolcu taşıdı.

İSRAİL'DEN EN ÇOK TÜRKİYE'YE UÇTULAR

İsrail ile Türkiye arasındaki uçuşlarda ise 9 ayda yolcu trafiği transit geçişler de dahil, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artarak 1 milyon 755 bine yükseldi. İsrail'den en çok yolcuların uçtuğu ülke de Türkiye oldu. Türkiye, İsrail'den 1 milyon 371 yolcunun seyahat ettiği ABD, 1 milyon 192 bin yolcunun seyahet ettiği Yunanistan ve 1 milyon 148 bin yolcunun seyahat ettiği Fransa'yı da geçti. Tel Aviv Ben Gurion ile dünya genelindeki havalimanları olarak yolcu trafikleri sıralamasında da İstanbul 853 bin yolcu ile ilk sırada yer aldı.İstanbul, İsrail'den 646 bin yolcunun seyahat ettiği Paris Charles De Gaulle'yu, 605 bin yolcunun seyahat ettiği Roma'yı ve 584 bin ile Moskova'yı geride bıraktı.

İSRAİL DE HAVAYOLLLARININ SIRALAMASI

1.El Al Israel Airlines:4 milyon 494 bin
2.WIZZ Air:953
3.THY:862 bin
4.Easyjet:857 bin
5.Arkia Israeli Airlines:620 bin
6.Aerflot:584 bin
7.İsrair Airlines:568 bin
8.Ukraine: 532 bin
9.United Airlines:506 bin
10.Ryain:486 bin

İSRAİL İLE KARŞILIKLI YOLCU TRAFİĞİNDE 10 ÜLKE-9 AY
1.Türkiye:1 milyon 755 bin
2.Amerika Birleşik Devletleri:1 milyon 371 bin
3.Fransa:1 milyon 148 bin
4.İtalya:1 milyon 128 bin
5.Rusya:1 milyon 5 bin
6.Birleşik Krallık:954 bin
7.İspanya 774 bin
8.Ukrayna:711 bin
9.Romanya:617 bin
10.Polonya:567 bin

EN ÇOK UÇULAN DESTİNASYONLARDA İSTANBUL LİDER
1.İstanbul:853 bin
2.Paris Charles De Gaulle:646 bin
3.Roma Fiumicino:605 bin
4.Moskova 584 bin
5.Kiev:494 bin
6.New York John F.Kennedy:490 bin
7.Londra Heathrow:485 bin
İstanbul Sabiha Gökçen:375 bin 375

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Anahtar Kelimeler:
THY İsrail yolcu

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