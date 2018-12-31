THY New York hattında 12 ayda 550 bin yolcu taşıdı

Gökhan Artan / İstanbul, 31 Aralık (DHA) - Türk Hava Yolları (THY), New York hattında, 12 aylık dönemde, çoğunluğu transit seyahat edenlerden oluşan 550 bin yolcu taşdı.
THY, en önemli hatlarından biri olan New York hattında Ekim 2017 - Ekim 2018 döneminde 550 bin yolcu taşıdı.
THY kış sezonunda saat 08:15 ve saat 14:50 olmak üzere iki sefer İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan New York'a uçuyor. Yaz sezonunda ise saat 06:45'de, saat 13:30'da ve saat 18:25'de olmak üzere üç kez New York John F.Kennedy Havalimanı'na sefer düzenliyor.
THY New York seferlerini 350 yolcu kapasiteli uçaklarla yapıyor.
New York John F. Kennedy Havalimanı yolcu istatistiği (Ekim 2017 - Ekim 2018)
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