THY New York hattında 12 ayda 550 bin yolcu taşıdı

Gökhan Artan / İstanbul, 31 Aralık (DHA) - Türk Hava Yolları (THY), New York hattında, 12 aylık dönemde, çoğunluğu transit seyahat edenlerden oluşan 550 bin yolcu taşdı.

THY, en önemli hatlarından biri olan New York hattında Ekim 2017 - Ekim 2018 döneminde 550 bin yolcu taşıdı.

THY kış sezonunda saat 08:15 ve saat 14:50 olmak üzere iki sefer İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan New York'a uçuyor. Yaz sezonunda ise saat 06:45'de, saat 13:30'da ve saat 18:25'de olmak üzere üç kez New York John F.Kennedy Havalimanı'na sefer düzenliyor.

THY New York seferlerini 350 yolcu kapasiteli uçaklarla yapıyor.

New York John F. Kennedy Havalimanı yolcu istatistiği (Ekim 2017 - Ekim 2018)

British Airways - 1 milyon 383 bin 119 Norwegian Air - 1 milyon 149 bin 889 Air France - 1 milyon 100 bin 38 Emirates Airlines - 989 bin 866 Alitalia - 624 bin 911 Lufthansa - 620 bin 286 Cathay Pacific - 611 bin 873 Aeroflot - 584 bin 780 Türk Hava Yolları - 550 bin 466 Carribean Air - 490 bin 23 Korean - 486 bin 746 Etihad - 482 bin 787 KLM - 475 bin 773 AeroMexico - 472 bin 752 Aer Lingus - 453 bin 455

