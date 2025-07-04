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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 14 bin 234 lira 38 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 6 milyon 241 bin 105 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 5 milyon 543 bin 260 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 234 lira 38 kuruş, gaz ticaret miktarı da 442 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 14 bin 946 lira 10 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 522 lira 66 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 126 milyon 410 bin 177 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 126 milyon 462 bin 393 metreküp olarak kayıtlara geçti.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
doğal gaz
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