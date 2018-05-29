Türk Hava Yolları ve Emlak Konut GYO’dan işbirliği

İSTANBUL, (DHA) - Türk Hava Yolları (THY) ve Emlak Konut GYO, İstanbul Yeni Havalimanı yakınında yeni bir yaşam alanı kurmak üzere ilk adımı attı.

Türk Hava Yolları ile Emlak Konut GYO, 29 Ekim’de açılacak İstanbul Yeni Havalimanı’na 5 dakika ulaşım mesafesindeki 350 hektar alanda, çoğu konut olmak üzere yeni bir şehrin temellerini atmak üzere anlaşma imzaladı. Türk Hava Yolları çalışanının daha etkin, verimli ve mutlu çalışmalarını sağlayacak yaşam alanlarını oluşturmak amacıyla ilk adımı atılan proje; Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Yeni Havalimanı ve Kanal İstanbul gibi projelerin hayata geçirildiği Arnavutköy bölgesinde kurulacak.

İmza töreni, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı ve Emlak Konut GYO A.Ş. Genel Müdürü Murat Kurum’un katılımı ile Türk Hava Yolları Genel Müdürlük binasında gerçekleşti.

AYCI: BİZİM İÇİN YENİ BİR ÇAĞ BAŞLIYOR

İmza töreninde konuşan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, "Bizim için yeni bir çağ başlıyor. 29 Ekim 2018 itibarıyla dünyanın en büyük ve en modern havalimanlarından biri Türk Hava Yolları uçaklarının yeni evi olacak. İstanbul Yeni Havalimanı’ndan uçacak ilk uçağımız ile birlikte Türk sivil havacılığının geleceği yeniden şekillenecek. Yaklaşık 50 bin çalışanı ile Türk Hava Yolları ailesi bu değişimi heyecanla beklemektedir. Bu değişim yalnızca işimize de değil, hayatımızın her anına dokunacaktır. Çalışma arkadaşlarımız arasında yaptığımız bir ankette 12 bin 500 arkadaşımız Yeni Havalimanı’na yakın konumda yeni bir konut ve yaşam alanı ihtiyacı olduğunu belirtti. Biz de bugün burada tıpkı yeni havalimanımız gibi modern ve devasa bir yaşam alanı kurmak için ilk adımı atıyoruz. Bu alanda Türk Hava Yolları ailesi özlenen semt kültürüne yeniden kavuşacak ve ihtiyaç duydukları tüm hizmetleri yanı başında bulacak. Umuyoruz ki Türk Hava Yolları ailesi bu alanlarda huzurlu ve mutlu bir yaşam sürer" dedi.