Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti

Teknolojinin, günümüzün en dinamik kavramlarından biri olarak tanımlanabildiğini belirten Sayan, "Çünkü teknoloji bilhassa da bilgi teknolojileri, her geçen gün boyut değiştiren, iletişim ve yaşam biçimimizi etkileyen bir devrimi ifade ediyor." dedi.

"Teknoloji ve inovasyonda yeni trendler adeta sörf dalgası gibi geliyor. Bu sörf dalgasına durmamız gereken yeri, zamanı iyi belirlememiz gerekiyor. Sörf dalgasını kaçırdığımız zaman ne kadar çabalarsanız çabalayın kıyıya ve başarıya ulaşmanız o kadar geç oluyor. Hamdolsun, bugün imkanlarımız geçmişe oranla çok daha iyi. Ekonomimiz, yetişmiş insan gücümüz, girişimciliğimiz, sanayimiz, üniversitelerimiz çok daha güçlü. En önemlisi de her alanda bağımsızlığı hedef olarak belirlemiş olan bir liderimiz var. Ekonomi, sağlık, turizm, eğlence, bankacılık, ticaret. Kısacası aklımıza gelebilecek bütün alanlarda sayısallaşmanın etkilerini görüyoruz.

Her eve geniş bant fiber interneti önümüzdeki 3 yılda gerçekleştireceklerini belirten Sayan, "Altyapıya bu anlamda çok önem veriyoruz. Bizlere düşen sizler için gerekli olan altyapı ortamını oluşturmak." dedi.

- Darüşşafaka Robot Kulübü Türkiye İnovasyon Haftası'nda

Darüşşafaka Robot Kulübü, yurt dışında elde ettiği başarılarla Türkiye İnovasyon Haftası'nda yerini aldı.

Geçen haftalarda ABD'de katıldığı First Robotics Competition'da başarıya imza atarak Engineering Inspiration Award ödülünün sahibi olan Sultans of Türkiye üyelerine, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından Şampiyonluk Kupası takdim edildi.

Organizasyon kapsamında TİM Başkanı İsmail Gülle de İnovaTim'in Darüşşafa Robot Kulübü'ne bir yıl boyunca mentorluk yapacağını müjdesini verdi.

Dünyada robotik alanındaki en önemli organizasyonlar arasında yer alan ve her yıl binlerce öğrenciyi ABD'de buluşturan First Robotics Competition finalleri geçtiğimiz günlerde Houston'da düzenlendi. Türkiye'nin ilk robot kulübü unvanının sahibi olan ve bu yıl kuruluşunun 10. yılını kutlayan Sultans of Türkiye bu başarıyla birlikte gelecek yıl hiçbir elemeye katılmadan Houston'daki büyük finallere gitmeye hak kazandı.

Dünya finallerinde ilk kez bir Türk takımının aldığı bu ödül sonucunda, Darüşşafaka Robot Kulübü'nün gelecek yıl yarışmaya katılım bedelinin tamamını da Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı NASA karşılayacak.