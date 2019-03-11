FİNANS

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 11.03.2019 09:03 | Son Güncelleme

TÜRKİYE ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/03               10:00    Cari denge 11/03               10:00    GSYH 14/03               10:00    Sanayi üretimi 14/03               14:30    Merkez Bankası beklenti anketi 15/03               10:00    İşsizlik 15/03               11:00    Bütçe dengesi 20/03               17:30    Merkezi yönetim borç stoku 21/03               10:00    Tüketici güven endeksi 25/03              10:00    Kapasite kullanım oranı 25/03              10:00    Reel kesim güven endeksi 28/03              10:00    Ekonomik güven endeksi 29/03              10:00    Dış ticaret açığı, nihai 29/03              11:00    Giriş çıkış yapanlar ---------------------------------------------------------------------------------------------------- DÜNYA    TSİ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 MART PAZARTESİ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ALMANYA               10:00               Sanayi Üretimi MoM ALMANYA               10:00               Sanayi Üretimi YoY ALMANYA               10:00               Ticaret Dengesi ALMANYA               10:00               İhracat MoM ALMANYA               10:00               İthalat MoM ABD                           15:30               Perakende Satışlar MoM ABD                           17:00               İş Stokları ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 MART SALI ---------------------------------------------------------------------------------------------------- İNGİLTERE             12:30               Ticaret Dengesi İNGİLTERE             12:30               Sanayi Üretimi MoM İNGİLTERE             12:30               Sanayi Üretimi YoY İNGİLTERE             12:30               İmalat Üretimi MoM İNGİLTERE             12:30               İmalat Üretimi YoY  İNGİLTERE             12:30               GDP (MoM) İNGİLTERE             12:30               Servis Sektörü Endeksi MoM İNGİLTERE             12:30               Servis Sektörü Endeksi 3M/3M ABD                           15:30               TÜFE MoM ABD                           15:30               Çekirdek TÜFE MoM ABD                           15:30               TÜFE YoY ABD                           15:30               Çekirdek TÜFE YoY ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 MART ÇARŞAMBA ---------------------------------------------------------------------------------------------------- JAPONYA                 02:50               ÜFE YoY JAPONYA                 02:50               ÜFE MoM JAPONYA                 02:50               Çekirdek Makine Siparişleri MoM JAPONYA                 02:50               Çekirdek Makine Siparişleri YoY EURO BÖLGESİ      13:00               Sanayi Üretimi MoM EURO BÖLGESİ      13:00               Sanayi Üretimi YoY ABD                           14:00               MBA Mortgage Başvuruları ABD                           15:30               ÜFE MoM ABD                           15:30               Çekirdek ÜFE MoM ABD                           15:30               ÜFE YoY ABD                           15:30               Çekirdek ÜFE YoY ABD                           15:30               Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri ABD                           17:00               İnşaat Harcamaları MoM ABD                           17:30               DOE U.S.

TÜRKİYE
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11/03 10:00 Cari denge
11/03 10:00 GSYH
14/03 10:00 Sanayi üretimi
14/03 14:30 Merkez Bankası beklenti anketi
15/03 10:00 İşsizlik
15/03 11:00 Bütçe dengesi
20/03 17:30 Merkezi yönetim borç stoku
21/03 10:00 Tüketici güven endeksi
25/03 10:00 Kapasite kullanım oranı
25/03 10:00 Reel kesim güven endeksi
28/03 10:00 Ekonomik güven endeksi
29/03 10:00 Dış ticaret açığı, nihai
29/03 11:00 Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA TSİ
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11 MART PAZARTESİ
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ALMANYA 10:00 Sanayi Üretimi MoM
ALMANYA 10:00 Sanayi Üretimi YoY
ALMANYA 10:00 Ticaret Dengesi
ALMANYA 10:00 İhracat MoM
ALMANYA 10:00 İthalat MoM
ABD 15:30 Perakende Satışlar MoM
ABD 17:00 İş Stokları
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12 MART SALI
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İNGİLTERE 12:30 Ticaret Dengesi
İNGİLTERE 12:30 Sanayi Üretimi MoM
İNGİLTERE 12:30 Sanayi Üretimi YoY
İNGİLTERE 12:30 İmalat Üretimi MoM
İNGİLTERE 12:30 İmalat Üretimi YoY
İNGİLTERE 12:30 GDP (MoM)
İNGİLTERE 12:30 Servis Sektörü Endeksi MoM
İNGİLTERE 12:30 Servis Sektörü Endeksi 3M/3M
ABD 15:30 TÜFE MoM
ABD 15:30 Çekirdek TÜFE MoM
ABD 15:30 TÜFE YoY
ABD 15:30 Çekirdek TÜFE YoY
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13 MART ÇARŞAMBA
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JAPONYA 02:50 ÜFE YoY
JAPONYA 02:50 ÜFE MoM
JAPONYA 02:50 Çekirdek Makine Siparişleri MoM
JAPONYA 02:50 Çekirdek Makine Siparişleri YoY
EURO BÖLGESİ 13:00 Sanayi Üretimi MoM
EURO BÖLGESİ 13:00 Sanayi Üretimi YoY
ABD 14:00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD 15:30 ÜFE MoM
ABD 15:30 Çekirdek ÜFE MoM
ABD 15:30 ÜFE YoY
ABD 15:30 Çekirdek ÜFE YoY
ABD 15:30 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri
ABD 17:00 İnşaat Harcamaları MoM
ABD 17:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD 17:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD 17:30 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD 17:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokları
ABD 17:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD 17:30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD 17:30 DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD 17:30 DOE Distillate Ongorulen Talep
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14 MART PERŞEMBE
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JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
ALMANYA 10:00 TÜFE MoM
ALMANYA 10:00 TÜFE YoY
FRANSA 10:45 TÜFE MoM
FRANSA 10:45 TÜFE YoY
ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 15:30 Devam Eden Başvurular
ABD 17:00 Yeni Konut Satışları MoM
ABD 17:00 Yeni Konut Satışları
ABD 17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
----------------------------------------------------------------------------------------------------
15 MART CUMA
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EURO BÖLGESİ 13:00 Çekirdek TÜFE YoY
EURO BÖLGESİ 13:00 TÜFE MoM
EURO BÖLGESİ 13:00 TÜFE YoY
ABD 15:30 Empire İmalat Endeksi
ABD 16:15 Sanayi Üretimi MoM
ABD 16:15 Kapasite Kullanımı
ABD 16:15 İmalat Üretimi
ABD 17:00 Michigan Üniversitesi Endeksi

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