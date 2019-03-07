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TZOB: Kadın çiftçilerimiz tarımımızın belkemiğidir

FİNANS HABERLERİ  | 07.03.2019 12:43 | Son Güncelleme

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, çalışan kadınların dörtte birinin tarım sektöründe yer aldığı belirterek, "Günde 16-17 saat çalışan kadın çiftçilerimiz, tarımımızın belkemiğidir.

TZOB: Kadın çiftçilerimiz tarımımızın belkemiğidir

İstanbul, 7 Mart (DHA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, çalışan kadınların dörtte birinin tarım sektöründe yer aldığı belirterek, "Günde 16-17 saat çalışan kadın çiftçilerimiz, tarımımızın belkemiğidir. Tarımda çalışan 2.2 milyona yakın kadın, ev işlerinin yanı sıra tarımsal üretimin de merkezinde yer almaktadır" dedi.
Bayraktar, kadın çiftçilerin sorunlarını her platformda dile getirmeye devam edeceklerini vurgulayarak, başta alın terini esirgemeyen kadın çiftçiler olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.
Bayraktar, 2018 yılı Kasım ayı itibarıyla tarımda çalışan 5 milyon 23 bin kişinin, yüzde 43.4’üne karşılık gelen 2 milyon 178 binini kadınların oluşturduğunu belirterek, çalışma hayatının her alanında yer alan kadınların tarımda da yaptıkları katkılarla çok önemli roller üstlendiğini vurguladı.
Kadınların, Türkiye’de büyük bir çoğunluğu küçük işletmelerden oluşan aile tarımının da kalbi olduğunu belirten Bayraktar, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Türk tarımı, ancak kadınların potansiyelini açığa çıkarabildiği ve kadınların toplumsal refahtan pay alabildiği ölçüde tarımsal, ekonomik ve sosyal açıdan gelişmiş bir ülke konumuna gelebilir.
"Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerde emek yoğun işleri çoğunlukla kadınlar üstlenmektedir ve iş yükleri genellikle erkeklerden fazladır. Günde 16-17 saat çalışan kadın çiftçilerimiz, tarımımızın belkemiğidir."
Tarımda çiftçiler, özellikle de üstlendikleri fonksiyonlar dolayısıyla kadın çiftçiler eğitilmeden verimliliğin sağlanamayacağını işaret eden Bayraktar, "Bu düşünceyle ülke çapında ‘Kadın Çiftçi Eğitimi’ programını sürdürüyoruz” dedi.
Bayraktar, 2012 yılında, TZOB ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı arasında imzalanan "Kadın Çiftçi Eğitim İşbirliği" protokolü çerçevesinde eğitimlerin yapıldığını belirtti. Bayraktar, bu çerçevede kadın çiftçilere sosyal güvenlik, kooperatifçilik, girişimcilik ve liderlik, kadın hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, iklim değişikliği ana eğitim konuları yanında, her türlü tarımsal faaliyetlerle ilgili eğitim verildiğini vurguladı.
Tarımdaki kadınların sadece yüzde 10.9’unun işveren ve kendi nam ve hesabına yani kadın çiftçi olarak, yüzde 8.9’unun da ücretli ve yevmiyeli olarak çalıştığını, büyük çoğunluğu olan yüzde 80.2’sinin ise ücretsiz aile işçisi olarak hizmet verdiğini belirten Bayraktar, kadınların yüzde 92.7’sinin sosyal güvenlik sistemine kayıtlı olmadığını vurguladı. Bayraktar, şu yorumu yaptı:
"Bu kadar ağır bir yükü taşıyan kadın çiftçiler, pozitif ayrımcılığı hak ediyor. Pozitif ayrımcılığı hak eden kadın çiftçilerimizin sosyal güvenlik sistemine katılımının desteklenmesi için teşvik edici önlemler alınmalıdır. Kadın çiftçiler, çalıştıkları her yıl için ilave 90 gün, dört yılda bir yıl yıpranma almalıdır.
"Bu yıl 26 gün olarak uygulanan, 2023 yılında 30 güne çıkacak olan Tarım Bağ-Kur prim ödeme gün sayısı, 2008 yılında olduğu gibi 15 güne indirilmelidir.
"Tarımda çalışan kadınlar, sigortalı olmadan önce gerçekleşen doğum nedeniyle, hizmet borçlanması yapılabilmelidir." (Fotoğraflı)

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